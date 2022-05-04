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台本土確診增2萬8420例、新北破萬 67例境外 另有5死

記者楊雅棠、邱宜君、許政榆／台北報導
台新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。（圖：指揮中心提供）
台新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。（圖：指揮中心提供）

台今天新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。

今日新增2萬8420例本土病例，為1萬3664例男性、1萬4744例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10151例)、台北市(5538例)、桃園市(4814例)、台中市(1680例)、高雄市(1021例)、基隆市(1003例)、台南市(795例)、新竹縣(542例)、宜蘭縣(525例)、花蓮縣(450例)、屏東縣(428例)、彰化縣(313例)、雲林縣(257例)、苗栗縣(194例)、新竹市(182例)、嘉義縣(140例)、南投縣(138例)、台東縣(117例)、嘉義市(72例)、澎湖縣(34例)、金門縣(20例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

台本土病例。（圖：指揮中心提供）
台本土病例。（圖：指揮中心提供）

今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。確診日介於今(2022)年4月27日至5月2日，死亡日期介於4月29日至5月2日。

指揮中心說，今日新增67例境外移入個案中，37例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月8日至5月3日。

台新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度...
台新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。（圖：指揮中心提供）

台新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度...
台新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計20萬2418例確診，分別為 1萬1548例境外移入、19萬0816例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者許政榆／攝影）
發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者許政榆／攝影）

2020年起累計881例死亡病例，其中866例本土，個案居住縣市分布為新北市420例、台北市327例、基隆市34例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

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