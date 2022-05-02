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唾液快篩審核次長副署長不知？藍諷：僅陳時中知道

台灣新聞組／台北2日電
國民黨立委指出，「福吉美唾液快篩」審核過程，神祕到只有陳時中知道，暗藏什麼玄機？（記者陳秋雲／攝影）
國民黨立委指出，「福吉美唾液快篩」審核過程，神祕到只有陳時中知道，暗藏什麼玄機？（記者陳秋雲／攝影）

衛福部次長薛瑞元日前在立院答詢說沒有唾液快篩廠商申請核准，兩天後衛福部核准「福吉美唾液快篩」，指揮官陳時中昨天說，薛瑞元是當下未掌握到廠商已於4月15日申請。國民黨立委林奕華指出，整個過程神祕到只有陳時中知道，次長和疾管署副署長莊人祥都不知道，暗藏什麼玄機？

本報系聯合報報導，食藥署4月29日公布首款家用唾液快篩「福吉美」審核過關，遭林奕華質疑日前質詢薛瑞元時得到「沒有廠商申請」的回應，時隔兩天卻公布核准相關產品，「薛瑞元是公然說謊？還是不便先行透露？」

針對陳時中昨天說法，林奕華表示，她在4月27日質詢時，薛瑞元表示「沒有人申請唾液快篩EUA」，所以她擬了臨時提案，文字還經衛福部人員修正，希望委員會可以同意修正文字；隔天她在教育及文化委員會通過臨時提案，當時在場的包括中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，通過文字也經衛福部再次確認。

臨時提案內容為「衛福部應積極鼓勵生產或採購適合孩童之多樣性快篩試劑之廠商申請EUA，以提供除鼻腔快篩之外其他如唾液試劑等，使孩童能安全、便利進行快篩，保護自身安全。」

林奕華質疑，過不到一天，4月29日衛福部公布，唾液快篩審核已通過，由高端公司的第二大股東福又達生物科技股份有限公司獨家取得，難道衛福部官員來立法院詢答都不用充分準備、掌握最新情資？全都即興演出？」

陳時中指出，藥物及快篩的進口審查程序是例行公務，次長不會每天盯著哪些藥物進口，那天次長確實未收到訊息。

陳表示福吉美唾液快篩的申請廠商「福又達生物科技股份有限公司」，於4月15日申請、19日通知補件、20日收到補件，26日請業者提供台灣性能測試資料、29日性能測試通過，並於當日核准。

對此，北市議員徐巧芯表示，林奕華提出質詢是在4月27日，衛福部次長這句「沒有廠商申請」，就是在說謊。不僅4月27日前就有廠商申請，更不只有這一家，還有其他四家廠商也有申請，不過其它廠商接到政府要求補件的時間都比福又達更晚，最晚的一家4月28日才收到補件通知，當然沒有辦法跟福又達在同一條起跑線上。另外，衛福部次長更曾在國會質詢上說「沒有廠商申請」，「現在證明了，衛福部的官員在國會公然對立委、人民講了假的訊息。要罰300萬台幣（約10.2萬美元）還是要下台？請自己選一個。」

台北中國時報報導，「福又達」申請進口南韓製「福吉美唾液快篩」僅兩周就通過食藥署核准，業界直呼這速度快到不可思議。據了解，去年有廠商同樣想進口南韓製家用唾液快篩，與食藥署折騰近三個月後，因受不了只好撤案。

有業者指出，食藥署會要求業者提供原廠在當地國的國內銷售許可。但南韓許多藥廠並不主攻國內市場，所以都只持有海外銷售許可，再去海外取得當地銷售許可，這些產品並不具有南韓國內的銷售許可，偏偏食藥署要求這項文件，使得申請廠商相當痛苦，不知要從哪裡弄來這不存在的證明。

也因此，福又達進口的這款家用唾液快篩，有媒體報導其原產國是南韓，卻是在澳洲審查合格，目前僅在澳洲上市，這點令業界不解，許多人都在這關鎩羽而歸，何以福又達就可輕舟過關？

南韓 陳時中 澳洲

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