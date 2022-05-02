新聞評論／幼兒婦人之死 戳破防疫新模式

新冠肺炎本土確診人數連續數日破萬，各大醫院急診流程大亂。（記者余承翰／攝影）

疫情 大海嘯將撲台，確診逐日飆升，中重症創新高。近日基隆一位確診婦人兩度求醫未被收治返家後身亡，繼新北的全國首例幼兒重症死亡後，再度讓人揪心。疫情指揮官陳時中 還原了流程並作說明，但無法消弭各界質疑，也難解民眾憂慮。

兩歲幼兒死在居隔暴增、民眾被要求自主應變之際，六旬婦人命喪在疫情大爆發、大解隔之時，都不能視為單純個案。幼兒父親痛哭自責「太守法」，沒有直接去醫院，苦等救護車兩個多小時，導致孩子重症。婦人親友六紙「陳情書」，從快篩試劑難以取得、通報電話無法接通、病情加重不能住院、確診居隔傳染家人，到辦理後事百般刁難，向中央與地方政府發出沉痛的控訴，聲聲戳中「重症清零、輕症管控」的「新台灣模式」罩門。幼兒父親和婦人親友的每一個質疑，都揭穿超前部署的假象，直指防疫 的混亂與無能。

面對幼兒之死，指揮中心已檢討送醫指引。但幼兒父親淚訴「太守法」，卻是台灣自詡防疫模範生的最大諷刺。台灣曾有的防疫成績，是建立在民眾對防疫規範的自覺遵守上。但當僵化的居隔、通報與就醫流程，無法因應快速的病毒演化與病程變化時，結果就讓民眾陷入守法被卡死、不守法遭罰的困境。

複雜而僵化的流程，把民眾導向迷宮，也癱瘓基層，讓防疫人員電話「打到累、接到哭」。陳時中預估5月5日單日確診3萬7000例，全台很快達500萬人染疫，屆時會是怎樣的光景？民眾篩陽還要打那永遠不通的通報電話嗎？確診不適或有症狀還能打電話等待送醫嗎？指揮中心5月1日啟動確診個案自主回報疫調系統，陳時中還提醒別寫錯資料，否則後續居隔單和診療安排速度會變慢。但陳時中從未趕上疫情速度，配套不備的自主回報系統跑得過病毒嗎？

基隆婦人不適，女兒跑遍藥局買不到快篩試劑，這也是近日街頭正在重播的荒謬劇。從口罩之亂、疫苗之亂到快篩之亂，無事不亂。蔡政府說口罩夠，民眾買不到；說疫苗夠，民眾該打時沒得打，想挑時沒得挑。現在又說快篩試劑夠，居隔快篩卻從五劑變三劑；快篩實名制上路，再現排隊人龍，向隅者仍眾。沒有快篩，政府樂得蒙眼看不到染疫黑數，但叫人民蒙眼自主應變，未免太殘忍。蔡政府要人民惜篩，還怪人民爭先恐後、搶買囤積，他們該到買不到快篩延誤就診的婦人靈前懺悔！

婦人送醫未被收治而死在家中，也引發醫療量能是否足夠的質疑。指揮中心提出確診分流收治原則，樂觀估計專責病房量能。但陳時中預估的染疫人數不斷調高，單日確診破萬也早於預期；醫勞盟還指出，如果加上其他住院病人意外驗出的確診者，專責病房很快就用完。大疫當前，指揮中心的樂觀，到底是自信或膨風？

死亡無法安葬，是家屬親友最大的痛。基隆婦人確診來不及列案號，無法取得死亡證明和安葬。同時間也傳出台北市16歲少女接種疫苗後死亡，因未能查明死因，領不到死亡證明，逾百日無法安葬，事情曝光後才解決。行政僵化塞車，官僚缺乏同理，讓人民痛上加痛。至於婦人之死是否反映了染疫死亡黑數，陳時中承認確診黑數，否認死亡黑數，恐難解人民疑惑。

病毒給了台灣兩年多準備時間，許多國家也作了正負面示範，但疫情大爆發，指揮中心卻完全沒作好準備，這是蔡政府最不可原諒的怠惰。幼兒與婦人之死，預知大規模疫情風暴紀事。大海嘯來襲，大家都不想下一個沒頂。