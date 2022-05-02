我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

新聞評論／幼兒婦人之死 戳破防疫新模式

聯合報社論
新冠肺炎本土確診人數連續數日破萬，各大醫院急診流程大亂。（記者余承翰／攝影）
新冠肺炎本土確診人數連續數日破萬，各大醫院急診流程大亂。（記者余承翰／攝影）

疫情大海嘯將撲台，確診逐日飆升，中重症創新高。近日基隆一位確診婦人兩度求醫未被收治返家後身亡，繼新北的全國首例幼兒重症死亡後，再度讓人揪心。疫情指揮官陳時中還原了流程並作說明，但無法消弭各界質疑，也難解民眾憂慮。

兩歲幼兒死在居隔暴增、民眾被要求自主應變之際，六旬婦人命喪在疫情大爆發、大解隔之時，都不能視為單純個案。幼兒父親痛哭自責「太守法」，沒有直接去醫院，苦等救護車兩個多小時，導致孩子重症。婦人親友六紙「陳情書」，從快篩試劑難以取得、通報電話無法接通、病情加重不能住院、確診居隔傳染家人，到辦理後事百般刁難，向中央與地方政府發出沉痛的控訴，聲聲戳中「重症清零、輕症管控」的「新台灣模式」罩門。幼兒父親和婦人親友的每一個質疑，都揭穿超前部署的假象，直指防疫的混亂與無能。

面對幼兒之死，指揮中心已檢討送醫指引。但幼兒父親淚訴「太守法」，卻是台灣自詡防疫模範生的最大諷刺。台灣曾有的防疫成績，是建立在民眾對防疫規範的自覺遵守上。但當僵化的居隔、通報與就醫流程，無法因應快速的病毒演化與病程變化時，結果就讓民眾陷入守法被卡死、不守法遭罰的困境。

複雜而僵化的流程，把民眾導向迷宮，也癱瘓基層，讓防疫人員電話「打到累、接到哭」。陳時中預估5月5日單日確診3萬7000例，全台很快達500萬人染疫，屆時會是怎樣的光景？民眾篩陽還要打那永遠不通的通報電話嗎？確診不適或有症狀還能打電話等待送醫嗎？指揮中心5月1日啟動確診個案自主回報疫調系統，陳時中還提醒別寫錯資料，否則後續居隔單和診療安排速度會變慢。但陳時中從未趕上疫情速度，配套不備的自主回報系統跑得過病毒嗎？

基隆婦人不適，女兒跑遍藥局買不到快篩試劑，這也是近日街頭正在重播的荒謬劇。從口罩之亂、疫苗之亂到快篩之亂，無事不亂。蔡政府說口罩夠，民眾買不到；說疫苗夠，民眾該打時沒得打，想挑時沒得挑。現在又說快篩試劑夠，居隔快篩卻從五劑變三劑；快篩實名制上路，再現排隊人龍，向隅者仍眾。沒有快篩，政府樂得蒙眼看不到染疫黑數，但叫人民蒙眼自主應變，未免太殘忍。蔡政府要人民惜篩，還怪人民爭先恐後、搶買囤積，他們該到買不到快篩延誤就診的婦人靈前懺悔！

婦人送醫未被收治而死在家中，也引發醫療量能是否足夠的質疑。指揮中心提出確診分流收治原則，樂觀估計專責病房量能。但陳時中預估的染疫人數不斷調高，單日確診破萬也早於預期；醫勞盟還指出，如果加上其他住院病人意外驗出的確診者，專責病房很快就用完。大疫當前，指揮中心的樂觀，到底是自信或膨風？

死亡無法安葬，是家屬親友最大的痛。基隆婦人確診來不及列案號，無法取得死亡證明和安葬。同時間也傳出台北市16歲少女接種疫苗後死亡，因未能查明死因，領不到死亡證明，逾百日無法安葬，事情曝光後才解決。行政僵化塞車，官僚缺乏同理，讓人民痛上加痛。至於婦人之死是否反映了染疫死亡黑數，陳時中承認確診黑數，否認死亡黑數，恐難解人民疑惑。

病毒給了台灣兩年多準備時間，許多國家也作了正負面示範，但疫情大爆發，指揮中心卻完全沒作好準備，這是蔡政府最不可原諒的怠惰。幼兒與婦人之死，預知大規模疫情風暴紀事。大海嘯來襲，大家都不想下一個沒頂。

陳時中 疫情 防疫

上一則

南橫復通首日 近6000汽機車湧入創紀錄

下一則

驚恐篩檢人潮塞爆急診 蔡政府「分流」淪口號

延伸閱讀

唾液快篩高端家族搶先機 在野：顏色對了就有利可圖

唾液快篩高端家族搶先機 在野：顏色對了就有利可圖
台確診連破萬 專家籲降傳染病等級 陳時中：要看時機

台確診連破萬 專家籲降傳染病等級 陳時中：要看時機
黑白集／快篩之亂 將帥無能

黑白集／快篩之亂 將帥無能
新聞眼／疫苗到唾液快篩 總啟人疑竇

新聞眼／疫苗到唾液快篩 總啟人疑竇

熱門新聞

民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25
指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

台防疫 隔離天數3+4登場 入境仍維持10+7

2022-04-25 19:51

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當