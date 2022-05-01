黑白集／快篩之亂 將帥無能

指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

快篩實名制上路，各地再現排隊人潮。每家藥局一天只配售78份，往往開賣即完售，很多民眾跑了多家藥局都買不到。指揮官陳時中 寧願看著民眾在街頭苦苦排隊曬太陽，無視民眾買不到快篩試劑的焦慮，也要卡住楊志良捐贈的試劑，只因為他捐贈的是「中國製造」。

台灣開始步入疫情 大爆發、防疫大解隔的新階段，不論是指揮中心推動「以篩代隔」維持社會運作，或要民眾「自主應變」維持正常生活，快篩試劑都是最重要的工具。但蔡政府防疫部署嚴重落後，快篩試劑既貴又難買，即使實名制上路，民眾如果不能搶早排長龍，還是一樣撲空買不到。

楊志良要捐贈1000萬劑快篩試劑，希望讓民眾得到快速、便宜、有效的篩劑。但陳時中可以放行病毒，放任疫情，就是拒絕「中國」。其實，郭台銘早就吃過陳時中的排頭。

郭台銘去年捐贈BNT疫苗 ，幾番折騰，陳時中實在繞不開上海復星，最後才接受，但防疫延宕，冤死多少人命？現在兒童疫苗將開打，BNT又卡著「四方合約」，一度只有莫德納，讓許多家長更猶豫；遲到的BNT，也打亂了地方政府的兒童疫苗布局，北市副市長蔡炳坤忍不住痛批「將帥無能，累死三軍」。

將帥無能，是因為「中國」蔽目，不見疫情，也不見民瘼。