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新聞眼／疫苗到唾液快篩 總啟人疑竇

記者 許政榆
國民黨立委林奕華質疑政府唾液快篩試劑為特定廠商開大門。（本報資料照片）
國民黨立委林奕華質疑政府唾液快篩試劑為特定廠商開大門。（本報資料照片）

食藥署上月29日火速核准首款南韓唾液快篩試劑專案輸入，這項消息讓許多民眾相當振奮，未來可免於戳鼻恐懼，也有機會買到快篩。沒想到遭爆輸入廠商為「福又達」，創辦人陳燦堅就是高端的副董事長兼總經理，引發立委及民眾質疑，「又是高端？」「又要賺人民多少錢？」

民進黨立委高嘉瑜上月27日於臉書指出，希望衛福部放寬讓國外便宜可靠的唾液快篩試劑進口，當天指揮官陳時中先是回應，「不是有就好」，後語帶保留稱，有看到某廠牌送100人份唾液快篩到食藥署做準確性比對，顯然早知已有廠商提出申請。

國民黨立委林奕華同一天在立法院質詢衛福部次長薛瑞元，唾液快篩是否有廠商引進？薛當天回答「沒有廠商來申請」，不料，兩天後食藥署即通過福又達專案輸入，難怪立委質疑「這是公然欺騙、還是不方便先透露？」

外界質疑政府為特定廠商開大門，因為高端爭議並非首次，去年疫苗未經三期臨床試驗，便以免疫橋接方式火速通過審核，成為世上首個以此方式核准上市的新冠疫苗；此次引進快篩的福又達，又正巧是高端的「親家」，一樣在短短幾天火速取得唾液快篩EUA，且價格至今未公開。

台灣家用快篩單劑價格約在300至360元（台幣，下同，約10.2至12.2美元），英國單劑約188元、愛爾蘭200元上下、德國100元，鄰近亞洲國家如新加坡單劑約100至130元、南韓140元。無論怎麼比，台灣就是比其他國家貴，且還得分流隔日購買，更不一定排得到。

無論什麼廠商引進，其實有充足的快篩才是重點，但指揮中心口說超前部署，卻老是慢半拍，從民眾搶口罩、搶酒精，至搶疫苗、搶抗病毒口服藥物，疫情過了兩年還在搶快篩試劑，讓人心酸。

疫苗 南韓 新加坡

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