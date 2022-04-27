醫師「到府」替周玉蔻PCR採檢 陳時中：未違法

疫情指揮中心指揮官陳時中(右)與媒體人周玉蔻(左)。（截自《周玉蔻嗆新聞》直播）

媒體人周玉蔻日前在臉書自行揭露萬芳醫院家醫科主任林英欽到府PCR採檢，引發特權質疑；國民黨 北市議員擬參選人徐正文昨告發林違反貪汙治罪條例之瀆職罪。萬芳醫院昨轉述，該醫師表示，謝謝各界關心，目前醫院全力進行防疫 作業中，一切紛擾交由司法調查。

對於周玉蔻表示，北市衞生局安排林英欽到她家PCR採檢，衛生局前天已否認。

陳時中 說，經過法務討論檢視後，醫師並沒有違反醫師法，其餘有關爭議牽涉事實認定的部分，權責在地方衛生局；台北市副市長黃珊珊說，萬芳醫院當時有打電話向衛生局報備，至於有無違反院內規定由院方決定；萬芳醫院則表示會做內部調查。

據中國時報報導，告發林英欽涉嫌圖利、瀆職罪的徐正文說，此事凸顯政府公信力出問題，新北市和萬芳醫院採檢究竟誰有問題？中央與兩個直轄市醫療機構指揮防疫的SOP是否出問題，背後有無關說？以及萬芳身為公立醫院，有無公權力濫用的問題。

國民黨立委李德維表示，到府篩檢服務連市議員都沒有辦法，一個資深媒體人卻利用這樣的特權，讓人匪夷所思。民眾黨立委賴香伶也質疑，這算是特殊個案還是專案性的案件特別去照顧，亦或是行政作業上出了問題。