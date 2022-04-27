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醫師「到府」替周玉蔻PCR採檢 陳時中：未違法

台灣新聞組／台北27日電
疫情指揮中心指揮官陳時中(右)與媒體人周玉蔻(左)。（截自《周玉蔻嗆新聞》直播）
疫情指揮中心指揮官陳時中(右)與媒體人周玉蔻(左)。（截自《周玉蔻嗆新聞》直播）

媒體人周玉蔻日前在臉書自行揭露萬芳醫院家醫科主任林英欽到府PCR採檢，引發特權質疑；國民黨北市議員擬參選人徐正文昨告發林違反貪汙治罪條例之瀆職罪。萬芳醫院昨轉述，該醫師表示，謝謝各界關心，目前醫院全力進行防疫作業中，一切紛擾交由司法調查。

對於周玉蔻表示，北市衞生局安排林英欽到她家PCR採檢，衛生局前天已否認。

陳時中說，經過法務討論檢視後，醫師並沒有違反醫師法，其餘有關爭議牽涉事實認定的部分，權責在地方衛生局；台北市副市長黃珊珊說，萬芳醫院當時有打電話向衛生局報備，至於有無違反院內規定由院方決定；萬芳醫院則表示會做內部調查。

據中國時報報導，告發林英欽涉嫌圖利、瀆職罪的徐正文說，此事凸顯政府公信力出問題，新北市和萬芳醫院採檢究竟誰有問題？中央與兩個直轄市醫療機構指揮防疫的SOP是否出問題，背後有無關說？以及萬芳身為公立醫院，有無公權力濫用的問題。

國民黨立委李德維表示，到府篩檢服務連市議員都沒有辦法，一個資深媒體人卻利用這樣的特權，讓人匪夷所思。民眾黨立委賴香伶也質疑，這算是特殊個案還是專案性的案件特別去照顧，亦或是行政作業上出了問題。

國民黨 防疫 陳時中

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