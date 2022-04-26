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黑白集／護黨神山 高端譜寫「新奇蹟」

黑白集
被綠營譽為「下一個護國神山」的高端疫苗。（本報資料照片）
被綠營譽為「下一個護國神山」的高端疫苗。（本報資料照片）

為了「進軍國際」，被綠營譽為「下一個護國神山」的高端疫苗，將發起現金增資，預計籌資15億元（台幣，下同，約合5100萬美元）。新冠疫情下的「高端奇蹟」，又將寫下新的篇章。

高端現金增資的理由，是要為今年「出貨量1億劑」備料，還說「中長期為3到4億劑」。這些話，聽起來有熟悉感。兩年前高端就說，2021年目標是「生產2000萬劑」；但去年是政府連放水加採購，也只賣出500萬劑。過了半年多，僅打了一半。今年已過三分之一，一億劑的目標依然掛零。

高端疫苗去年獲利14億元，全來自人民荷包；所餘疫苗，有多少將屆期銷毀，則未可知。高端拿著政府奉送的14億，又要擴大股本，這等「無中生有」功力令人瞠目結舌。疫情發生後，高端市值已暴增數百億元，區區十多億元還要「現金增資」，也是匪夷所思。

高端畫的大餅，是「團結疫苗解盲」。但在Omicron病毒肆虐、各國疫苗產能大增，高端又幾為「全世界最貴疫苗」，即便解盲成功，能拿到多少訂單仍很難說。既解盲在即，何不等報告出爐再說；卻急在此時現金增資，動機讓人懷疑。

國際疫苗研發廠商眾多，有的企業魚躍龍門，有的企業認賠殺出，一切但憑技術；像高端這樣一路獲政府關愛，實在少見。集萬千寵愛於一身，高端確是「民進黨護國神山」最佳代表。

高端疫苗 疫情 民進黨

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