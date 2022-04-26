新聞評論／病毒距人民越近 陳時中離人民越遠

中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

疫情 急遽升溫，社區防線潰堤，本土單日確診已破5000，預估本周內單日確診可能破萬。目前全台居家隔離人數近8萬，以當前的防疫 政策，百萬人居隔的日子也已不遠。地方防疫行政已經瀕臨崩潰邊緣，「醫勞盟」更對專責病房量能直言「地獄景象，其實很近了」。儘管蔡政府仍不願承認與病毒共存，但民眾已不必問病毒距人民多近，只想問：指揮官陳時中 距離人民多遠？

疫情難遏，指揮中心緊急找高風險六縣市首長開了一場有共識、沒結論的線上防疫會議。地方首長對簡化疫調、降低隔離天數與強度等都有共識，但陳時中未做結論，要等專家會議拍板。指揮中心確實應改變作風，俯聽地方聲音；但一場準備不周的會議，指揮中心的召集急急如律令，縣市首長卻連討論主題都不知道。各地防疫已如急驚風，唯指揮中心決策仍像慢郎中。

防疫會中，台北市長柯文哲要求指揮中心針對疫情，講清楚「中央戰略是什麼」，地方才能制定戰術、執行戰鬥。柯文哲並呼籲，這種會影響國家安全的重大事件，需提高到「國安會議」層級討論。這樣的要求，未免太高估蔡總統，也太為難陳時中了。

陳時中固然把指揮官的權力大刀耍得虎虎生風，但他背後的蔡英文，可從來不是局外人。新冠疫情爆發以來，蔡英文已經在幾次國安會議上，對防疫政策和紓困計畫作出相關裁示。1月底的國安高層會議，蔡英文還指示要確保醫療量能，結果現在確診高峰未至，卻已面臨醫療即將滿載的難題。事實上，現行「重症清零、輕症管控」的「新台灣模式」，就是在清明後的總統官邸防疫會議上定調的，並預告做好疫情大規模爆發的準備；結果，現在卻陷入「重症難清零、輕症難管控」的困境。

外界早已一再批評，指揮中心防疫戰略與戰術矛盾，讓天下大亂。例如，戰略上已朝向與病毒共存，戰術上卻仍採清零手段。而且，在居隔照顧等防疫措施上，中央也缺乏準則，放任地方自生自滅。然而，台灣會大亂，亂源不完全在病毒，而在陳時中的心不在焉和蔡英文的垂簾指導。

儘管陳時中反駁，稱現在整體戰略就是要在「正常生活下積極抗疫」，戰術也一樣，沒有矛盾；但這是空話。以變種Delta病毒時代的居隔措施，應對十倍速擴散的Omicron，確診和居隔皆急劇爆量，社會與經濟如何正常運行？人民如何「正常生活」？以「自主應變」為名，叫人民自求多福，但人民如何跨越諸多法規和行政命令的樊籬，政府又給了人民什麼武器自保？陳時中有兩年多時間的整備，卻無法積極提高疫苗覆蓋率，快篩試劑依然又貴又缺，治療藥物也嚴重不足，人民如何積極抗疫？

確診爆量，地方防疫機制已快無力負荷。指揮中心決定，分三階段以篩檢代替隔離；新北市長侯友宜質疑緩不濟急，柯文哲則說中央早就該開始做了。中央與地方的距離到底有多遠？指揮中心公布確診分流指引，調整收治原則，並樂觀估計專責病房量能充足；但「醫勞盟」質疑，距離「地獄景象」不遠。當陳時中稱可能有兩成人口染疫時，民眾會相信指揮中心的樂觀估計，或是可怕的地獄景象？陳時中要老宅居隔民眾把「鑰匙丟下樓」，以解決送餐送藥問題，甚至認為這種沒管理員、沒對講機的老舊公寓只是「很少數個案」時，陳時中距離人民又有多遠？

與病毒共存的日子來了，但病毒距離人民越近，陳時中卻距離人民越遠！