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台開放「以篩代隔」申請 侯友宜批緩不濟急 柯P：早該開始

台灣新聞組／台北23日電
台灣本土疫情升溫，居家隔離人數已接近6萬3000人。台北市立聯合醫院中興院區院外，22日傍晚仍有許多民眾等待採檢。（記者林澔一／攝影）
台灣本土疫情升溫，居家隔離人數已接近6萬3000人。台北市立聯合醫院中興院區院外，22日傍晚仍有許多民眾等待採檢。（記者林澔一／攝影）

台灣確診人數累計1萬8000人，昨全國居家隔離人數接近6.3萬人，中央拍板分三階段「以篩檢代替隔離」擴大開放「維持社會機能正常人員」有條件提前解除隔離返回工作。但新北市長侯友宜昨質疑緩不濟急，籲中央將非確診者居家隔離改採「居家快篩、自主健康管理」。台北市長柯文哲則說，中央應該早就要開始，但亡羊補牢，就從醫護開始逐步實施。

本土新增3766例

台灣本土案例昨天新增3766例，境外移入新增93例，以新北市增加1325例最多；中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土個案較前天增加36％，也一口氣新增12例中重症個案，創疫情以來新高。

指揮中心昨公布以篩代隔的對象，除醫護外，維持社會機能正常運作機關及事業單位也可以篩代隔。各行業可自主認定是否為維持社會正常運作機關，並自行申請以篩代隔，但必須先規畫「人力備援計畫」及「設立防疫長」，並經主管機關核可者且施打三劑疫苗，可改採每二日快篩一次，即可返回崗位。

侯友宜說，已跟陳時中溝通居隔需快速做轉型，看到中央三階段方式，對新北市緩不濟急，地方執行有困難，質疑三階段時間點是幾天？若短時間也許能解決，但想也知道不可能。

侯友宜昨提出，針對非確診者居家隔離者，改採「居家快篩、自主健康管理」，讓確診者同住家人或親密接觸不再需要被隔離，藉此減輕衛生體系疫調、追蹤的負擔。

柯文哲則說，不是宣布一政策就自動執行，還要試辦、修訂SOP；從醫護試辦快篩代替隔離是對的，因為快篩要做到標準都不太容易，他知道侯友宜的焦慮，其實這些事早就要開始準備了。

居家隔離亂象叢生

全國確診人數逐日增加、居家隔離人數更暴增，各縣市陸續啟動輕症居家照護，但有患者確診已四天，因居住地非戶籍地，遲遲收不到隔離通知書，像人球被踢來踢去。還有居家檢疫者要求區里長幫忙接小孩、買菜等，各種亂象叢生，基層人員也快受不了。

面對月底預估將有單日萬例個案確診，陳時中表示，未來會考慮縮短隔離期，但目前以簡化疫調、自主應變及社交距離App，避免個案數成長太快，若要一下子取消居家隔離，對整體社會負擔和公衛及醫療量能壓力過大。

北部憂專責病房爆滿

北部已有醫師反映專責病房爆滿，憂心醫療量能恐難負荷，指揮中心強調醫院空床率仍有六成一，呼籲長輩盡快施打疫苗。

今年已累計1萬8500多例個案，其中20至40多歲者占六成五，十多歲及十歲以下各占一成左右，70歲以上族群占3.5％，死亡率最高為90歲以上族群達4.1%。昨新增12例中重症，其中一名重症個案為90歲女性，因肺炎合併呼吸窘迫，有使用氧氣面罩及瑞德西韋。

口服藥18萬人份抵台

指揮中心宣布與輝瑞簽訂70萬人份抗病毒口服藥物Paxlovid，已有18萬人份抵台，其餘將於今年第二季到貨，另外5月底前除有250多萬劑莫德納疫苗抵台外，若與輝瑞順利簽約的話，還有150多萬BNT疫苗抵台，包含兒童疫苗及成人疫苗。

疫苗 侯友宜 陳時中

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