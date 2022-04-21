周玉蔻確診 過去3天一堆藍綠政治人物同台上過節目

資深媒體人周玉蔻（左）傳染疫，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎（右）過去三天也曾上節目。（翻攝自節目直播）

資深媒體人周玉蔻昨天上午至醫院進行PCR檢測，接獲簡訊通知為「陽性」，周手上有民視「辣新聞」、寶島聯播網等節目，過去三天一大堆藍綠政治人物上過她的節目，雖然電視節目有隔板、廣播節目有戴口罩，因政治人物接觸者甚多，也引發外界憂心。

比對先前訊息，民進黨 前主席卓榮泰及衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎，都在三天內接受過周玉蔻專訪

周玉蔻指出，最近三天的其他密切接觸者，她一早已經分別以電話，line及簡訊告知，並表示歉意。

盤整周玉蔻「辣新聞節目」，4月18日分別有民進黨台北市議員擬參選人林延鳳、律師黃帝穎、資深媒體人汪潔民、溫朗東和社民黨台北市議員苗博雅，及前國民黨 青年部副主任詹為元等人。

4月19日則有前台中市新聞局長卓冠廷、民進黨新北市議員何博文，資深媒體人余莓莓、邱明玉和國民黨台北市議員張斯綱，20日則有民進黨台中市議員周永鴻、民進黨台北市議員簡舒培、資深媒體人陳敏鳳和國民黨立委李德維辦公室主任林冠勳等人。

此外，今傳北部某醫院副總院長也確診，是台灣首例醫院高層確診。衛福部長陳時中 今出席立院衛環委員會，受訪時表示有接到這樣的訊息，但整體狀況不清楚。

關於媒體人周玉蔻在臉書公布自己確診消息，陳時中說，我們知道有些影劇人員確診，現在各行各業都會有（確診），自己注意就好。

北市副市長黃珊珊說，全台將有20%人口染疫，等於北市每五個人就有一人確診，陳時中說，20%的機率不是不可能，但希望壓在15、16%。