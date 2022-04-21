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周玉蔻確診 過去3天一堆藍綠政治人物同台上過節目

記者李承穎、許政榆／台北21日電
資深媒體人周玉蔻（左）傳染疫，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎（右）過去三天也曾上節目。（翻攝自節目直播）
資深媒體人周玉蔻（左）傳染疫，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎（右）過去三天也曾上節目。（翻攝自節目直播）

資深媒體人周玉蔻昨天上午至醫院進行PCR檢測，接獲簡訊通知為「陽性」，周手上有民視「辣新聞」、寶島聯播網等節目，過去三天一大堆藍綠政治人物上過她的節目，雖然電視節目有隔板、廣播節目有戴口罩，因政治人物接觸者甚多，也引發外界憂心。

比對先前訊息，民進黨前主席卓榮泰及衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎，都在三天內接受過周玉蔻專訪

周玉蔻指出，最近三天的其他密切接觸者，她一早已經分別以電話，line及簡訊告知，並表示歉意。

盤整周玉蔻「辣新聞節目」，4月18日分別有民進黨台北市議員擬參選人林延鳳、律師黃帝穎、資深媒體人汪潔民、溫朗東和社民黨台北市議員苗博雅，及前國民黨青年部副主任詹為元等人。

4月19日則有前台中市新聞局長卓冠廷、民進黨新北市議員何博文，資深媒體人余莓莓、邱明玉和國民黨台北市議員張斯綱，20日則有民進黨台中市議員周永鴻、民進黨台北市議員簡舒培、資深媒體人陳敏鳳和國民黨立委李德維辦公室主任林冠勳等人。

此外，今傳北部某醫院副總院長也確診，是台灣首例醫院高層確診。衛福部長陳時中今出席立院衛環委員會，受訪時表示有接到這樣的訊息，但整體狀況不清楚。

關於媒體人周玉蔻在臉書公布自己確診消息，陳時中說，我們知道有些影劇人員確診，現在各行各業都會有（確診），自己注意就好。

北市副市長黃珊珊說，全台將有20%人口染疫，等於北市每五個人就有一人確診，陳時中說，20%的機率不是不可能，但希望壓在15、16%。

民進黨 陳時中 國民黨

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