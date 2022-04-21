兒童該不該打莫德納 家長猶疑觀望

這波疫情已有不少幼童確診，家長對孩子該不該打疫苗、打哪種疫苗仍有諸多焦慮。圖為示意圖。（記者曾原信／攝影）

政府雖宣布讓六至11歲兒童可接種莫德納疫苗 ，但不少家長擔心孩子承受不了莫德納的副作用，也質疑與各國多先核准施打BNT 兒童版疫苗作法不同，很多家長認為，要簽同意書為孩子做決定，壓力真的很大。

高雄市各級學校家長會長協會理事長鍾毓襄坦言，最近接到多位家長焦慮詢問要不要讓孩子打疫苗，各國已開始打兒童疫苗，台灣理應跟國際接軌，不過看到前幾天二歲重症男童案例通報後被轉來轉去，二個多小時才就醫，他們擔心萬一孩子有狀況，造成難彌補的遺憾。

台北市家長會長協會理事長周季平表示，家長都非常恐慌、緊張；政府發問卷給家長，但沒得選擇，只有莫德納。他質疑，若施打後出現狀況是否代表政府不用負責，因為是家長同意，家長要自行負責？

林姓媽媽家有二寶，她認為，幼兒及兒童擔心被感染引發重症，打疫苗勢在必行，只是莫德納疫苗是否適合孩子打，希望中央要有明確的科學資訊供判斷，最好也能持續引進不同的疫苗，讓家長和醫師討論決定。

家長對於孩子打莫德納疫苗的正反意見都有，更多的是觀望。

「先看其他人打完的狀況吧！」賴姓家長的小孩剛滿六歲，他很擔心疫苗副作用。

新竹市家長聯合會榮譽理事長王文賓建議，讓數據說話，中央應提供數據，例如打疫苗的風險，打後副作用比率，為什麼是打莫德納而非BNT等，要建立通暢的宣導管道，由衛生單位對家長們宣導，有助解除家長恐慌，畢竟家長們擔心疫苗的副作用會比感染Omicron還嚴重。