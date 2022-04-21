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台本土單日確診月底恐破萬 長者、高風險族群打第4劑

台灣新聞組／台北21日電
台灣20日新增本土首度突破2000例。指揮中心指揮官陳時中表示，預計疫情會大規模展開，月底病例數即可能破萬，請民眾外出做好防疫，減少感染風險。（記者劉學聖／攝影）
台灣20日新增本土首度突破2000例。指揮中心指揮官陳時中表示，預計疫情會大規模展開，月底病例數即可能破萬，請民眾外出做好防疫，減少感染風險。（記者劉學聖／攝影）

昨天台灣新增本土病例2386例，首度突破2000例。指揮中心指揮官陳時中表示，本土病例比前天增加將近四成，預計疫情會大規模展開，月底病例數即可能破萬。因應疫情延燒，指揮中心通過六到11歲兒童接種莫德納疫苗、青少年第三劑及65歲以上等成人第四劑接種。

新冠病毒不會消失已成全球專家的共識，台大兒童醫院長黃立民指出，一般民眾打第四劑也只是時間問題，如慢慢進入10至11月，新冠病毒因低溫更猖獗，一般人可能都要打滿四劑疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，預計兒童疫苗接種最快5月初開打，12至17歲開放接種第三劑，預估最快5月下旬開打；65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種第四劑，預計6月上旬開打。

連六天單日新增個案數逾千例，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨舉行專家會議，針對六至11歲疫苗接種建議，莫德納接種劑數為兩劑，間隔12周，接種劑量為成人劑量一半（50微克），接種作業視家長與幼童接種意願，由地方衛生局指定合約醫療院所及安排校園接種。

莊人祥表示，針對成人第四劑疫苗接種，建議接種對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包括目前或一年內接受免疫抑制治療癌症、器官移植或幹細胞移植、中度或嚴重先天性免疫不全、洗腎、HIV陽性、目前使用高度免疫抑制藥物、過去六個月內接受化學治療或放射線治療者等。

本土病例暴增，指揮中心日前宣布一周內啟動居家照護計畫，陳時中昨天疫情記者會上表示，目前已有十縣市開辦，分別為基隆市、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣與連江縣，另有四縣市研議中。

台灣出現兩歲男童染疫驟逝後，ACIP召集人李秉穎說，現在最擔心是收治兒童醫療量能夠不夠？去年5月社區爆發時，兒童病房用來收治成人患者，但往後兒童、長者確診患者可能增加，一旦安養中心、長照機構爆發群聚，醫療量能將受考驗。

中華民國防疫學會王任賢昨指出，輕症數量需控管在公衛量能容許範圍內，兒童易為傳播破口，應提升幼童疫苗；輕症院外照顧則應有良好醫療監控及轉診系統，減少院外猝死。

台灣至今已累計1.3萬例本土確診，昨新增八位中症及一位重症個案，累計56例中重症個案。陳時中表示，重症個案為70多歲女性，曾在加護病房使用呼吸器及瑞德西韋，其餘中症患者為血氧濃度低、感覺較喘、使用氧氣鼻管及適用瑞德西韋治療者，已知99.57%為輕症、無症狀患者。

疫苗 陳時中 疫情

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