涉利潤分配？台灣買BNT兒童疫苗卡關

指揮中心採購BNT疫苗卡關，目前5至11歲的幼兒及學童尚未施打疫苗，染疫後恐成高風險族群。圖為國小學生上學狀況，非新聞當事人。(記者蘇健忠／攝影)

台灣疫情再攀新高，外界預估4月底單日確診恐破萬，台灣染疫人數恐達300、400萬人，指揮中心擬先讓6至11歲兒童施打莫德納疫苗 ，但國外使用較多的BNT 仍待食藥署審核，不少家長至衛福部臉書留言「為何要孩子當白老鼠？莫德納是大魔王…」何時可買到BNT兒童疫苗？陳時中 於立法院備詢時坦承無法保證，「一直都有小問題、我實在不敢期望」。

陳時中表示，卡關原因在於BNT沒有兒童疫苗，兒童疫苗是輝瑞的，因此無法直接跟BNT購買，透過上海復星也沒辦法，因上海復星也無代理權，而輝瑞銷售區域又排除在大中華地區之外，有很多商業合約要突破的地方。

陳時中說，採購BNT兒童疫苗卡在疾管署、輝瑞、BNT、上海復星等四方談判，因牽涉到利潤分配，所以卡關，這合約不太容易談，來來去去已兩個多月，每次都有些新的、小的問題，「對我們來說只要能買到都可以」，一定會努力，讓家長有選擇。

是否尋求鴻海集團創辦人郭台銘、台積電等民間企業的協助，盡速取得BNT兒童疫苗？陳時中回應，這段時間鴻海一直在幫忙，大家互相聯繫，沒有斷過。

●兒童打疫苗 須家長同意

陳時中也表示，兒童接種疫苗前，學校將先發放同意書，家長拿到同意書後有任何疑問都可諮詢，認為適合接種再施打，不會強迫學童接種。

另外，新北市2歲幼童確診重症引發關注，台灣衛福部立雙和醫院院長程毅君表示，病毒在該孩童身上進展快速、罕見及嚴重是過去都沒有的案例，懷疑可能有合併其他病毒感染。