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台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

記者邱宜君、楊雅棠／台北報導
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣本土疫情持續升溫，連續4天單日確診人數破千，集中檢疫所及加強版防疫旅館占床率直線上升，指揮中心指揮官陳時中宣布最新輕症及無症狀者解除隔離條件，不管為本土確診或境外移入個案，如收治於醫院、集檢所或防疫旅館，只要符合資格，最快4天即可解隔；至於輕症的居家照護者隔離滿10天，免採檢，就能解隔。

依照現行檢疫規定，入境PCR陰性者及本土遭匡列的接觸者檢疫天數仍維持不變，10天檢疫，另加7天自主健康管理，相較之下，無感染者居隔的天數可能還多於確診者。

指揮官陳時中表示，4月16日專家會議決議，無症狀或輕症確診者只要持續無症狀或症狀緩解，並符合以下任一條件，即可解除隔離治療並展開7天自主健康管理。條件一，距發病或採檢日第4天內，兩次快篩或PCR陰性或Ct值大於等於30。條件二，距發病或採檢日第五至九天內，追蹤一次快篩或PCR陰性或Ct值大於等於30。條件三，距發病或採檢日達10天，無須採檢即可解隔。

收治於醫院、集檢所或防疫旅館的輕症者只要符合上述三條件的任何一項，即可解除隔離，最快4天就能返家自主健康管理；不過，居家照護的輕症、無症狀感染者就只能選擇第三個條件，因為指揮中心不認可自行快篩的結果，只承認醫事人員執行快篩，因此，居家照護的確診者只能靜候10天解除隔離。

醫療應變組副組長羅一鈞解釋，美、日等研究文獻顯示，Omicron傳染期病毒量最高時間通常在第3至5天，之後病毒量下降，第7至9天傳染力低，第10天檢體已無法培養，可認定為不具傳染力。至於住院的中度及重症個案，仍需採檢PCR兩次陰性或Ct值大於等於30，才能解隔。

陳時中強調，不管以哪一項條件解除隔離，均需再自我健康管理7天；另外，境外移入個案若於入境7天內解隔，仍要自主健康管理至入境第17天，並於入境第10天，或有症狀時自行快篩。

目前國內專責和負壓病床共5389床，空床率為6成3；中央集中檢疫所6570床，空床率2成4；地方加強型防疫旅館僅六家，空床率1成。陳時中表示，已有10縣市開辦居家照護，包括6都及宜蘭、花蓮、基隆、新竹。

本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。...
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

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