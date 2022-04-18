接觸確診者 柯文哲、黃珊珊居家隔離 採檢都陰性

柯文哲（左四）與黃珊珊（左三）13日下午於市府與ITS協會(中華智慧運輸協會)進行實體會議，其中一名代表16日確診。（圖：北市府提供）

台北市長柯文哲 、副市長黃珊珊4月13日因與澎湖團確診者有接觸，昨天兩人分別前往醫院PCR採檢，結果均為陰性，北市衛生局晚間表示，兩人與案34273在密閉空間開會近一小時，因此需匡列居家隔離至4月23日晚上0時止。

柯文哲表示，「一切兵來將擋、水來土掩！」並說明台北市政府原本就是從今天開始會進行居家辦公演練，也會開始分流上班，公務不會受到影響。

衛生局說明，ITS協會／中華智慧運輸協會代表在4月13日拜會市府，其中一人曾在4月9日至13日前往澎湖參加旅遊團，13日返台，當日下午隨即到北市府與柯文哲、黃珊珊及相關局處召開會議，會議時間近一小時。

衛生局表示，雖然與會的16名人員全程均戴口罩 ，但案34273在15日開始出現症狀、16日PCR陽性確診，Ct值22，且澎湖旅遊團已陸續出現多名確診者，加上會議場地為密閉空間，傳播風險較高。

經衛生局疾管科疫調後，已匡列柯文哲、黃珊珊等在內16人居家隔離，須隔離至4月23日晚間0時止，柯文哲及黃珊珊的PCR結果已在昨天出爐，兩人均為陰性，而相關疫調仍持續進行中。