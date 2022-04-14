新聞評論／防疫、國防指引離離落落 給誰遵循？

彰化縣二林基督教醫院六名醫護確診，化學兵進駐進行醫院全面消毒。(記者林宛諭／攝

國防部 公布「全民國防手冊」，提供民眾面臨軍事危機和災難時的應變指引；但其中不少內容嚴重偏離戰爭情境，挨批「活在八年抗戰」，專家呼籲重新編寫。無獨有偶，台灣疫情 近日急劇升溫，指揮中心的應變腳步卻追不上情勢變化，從輕症的居家照護、藥物及快篩試劑的供應、各級學校如何停課、試劑價格到入境管制標準，在在令地方無所適從，也讓民眾充滿疑問。

戰爭和疫情，都是國家百年一遇的嚴峻挑戰，人民生命財產則面對可怕的損失風險。在這種情況下，政府官員卻輕忽草率以對，用過時而僵化的認知在書寫因應策略。這些離離落落、脫離現實的資訊，究竟能提供人民什麼樣的指引？尤其，過去一個多月的俄烏戰爭，台灣民眾看到了烏克蘭人民流離失所的艱難景象，大家都深有所感。但政府頒布的「全民國防手冊」，竟還大剌剌寫著空襲後停水可以「撥打水公司客服」請求修復。撰寫這種指引的人，是沒看過戰爭，或者是潛伏的共諜故意寫來愚弄台灣人民的？

以俄烏戰爭為例，假使兩岸開打，中共解放軍第一擊一定是先轟炸台方軍事要塞及重要設施，並癱瘓本島交通、通訊、水電等系統，使社會無法正常生產運作。試想，在手機沒電、網路斷訊的情況下，水公司客服還會在那裡接電話嗎？「全民國防手冊」還說，在戰事中民生必需品短缺時，民眾必須持「戶口名簿」至配售站依量購買。但今天一般家戶的生活方式，屬同一戶口的家人往往不住在同一地；那麼，居住外地的人就只能挨餓嗎？

蔡政府今年1月在國防部新成立了「全民防衛動員署」，除加強後備軍人的訓練動員，也要強化全民防衛國家的決心。這本「全民國防手冊」，正是這項新防衛戰略的產物。然而，單位和手冊是新的，思維和內容卻是舊的。蔡總統不斷升高台灣的動員及作戰戒備，卻無法為國軍和國民守護台灣注入新的思考方向與精神指引；其結果，就有了這本被譏為「不食人間煙火」的國防手冊，充斥著離譜的情節。

正在上演的俄烏戰爭，讓台灣民眾逼視戰火的慘烈，也省思自己的處境和抉擇。戰爭當然是無情的，但比戰爭更無情的，是那些雄辯滔滔卻不必拿槍上陣的政客，還有那些隔岸觀火並不斷提供軍火支援、卻一邊阻撓和談的國際政客。道德的面具下，是對烏國百姓苦難無動於衷的冷酷。而看看我們的國防手冊，蔡政府會不會也把台灣的繁榮和安定看得太廉價，以為人民只是可以隨時挪移的棋子？

從最近指揮中心防疫政策的一週數變，就能看到這種心態。例如，原本規定「兩人確診全校停課」，搞得各級學校運作大亂，只好再改成「三分之一班級停課」時全校停課十天。但如此一來，又遭小學家長反彈，因為小學生均未施打疫苗，應該改採更嚴標準。最荒唐的是，抗疫迄今已兩年多，陳時中 才想起來要組「快篩國家隊」，以為可以複製「口罩國家隊」的經驗再造奇蹟。事實是，台灣是快篩試劑外銷大國，去年初即行銷四大洲；但指揮中心不僅反應慢三拍，甚至連試劑價格都居高不下。台灣的試劑較國外貴兩三倍，這樣的「快篩國家隊」，究竟要展示什麼精神？

台灣的疫情正在向高峰爬升，習慣於「清零」的民眾須被迫面對「新現實」。在這樣的關鍵時刻，心不在焉的陳時中常常出爾反爾，讓民眾無所適從。此時，「全民國防手冊」的言不及義，更讓人心紛亂。