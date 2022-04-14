兒童疫苗打不打？陳時中遲遲說不清

台灣疫情持續升溫。(記者林澔一／攝影)

本土疫情 升溫，停課標準改變讓國小幼童未打疫苗 爭議浮上檯面，疫情指揮中心的疫苗政策，不管是買到何種疫苗、施打順序，從過去到現在，常讓外界摸不著邊際，如今，幼童打疫苗的利弊、何時可打，該向民眾說明、溝通的資訊，依舊付之闕如。

指揮中心近來陶醉於「疫苗接種率」較去年佳，將逐步走向與疫共存，然而對於從未接種疫苗的11歲以下兒童，接種政策仍是不明不白，但小學的停課標準卻和多數打過兩劑BNT 的高、國中一樣，難怪新停課標準一公布就讓家長炸鍋。

歐美日等國早已開放施打11歲以下兒童，有關幼童打疫苗風險的相關研究也陸續出爐，這波Omicron疫情全球已有不少幼童染疫，先前兒科醫師也曾示警，台灣一旦爆發大規模疫情，病毒會找上沒有施打疫苗的老人及小孩，但指揮中心卻不為所動，非得要到最後關頭才肯著手張羅。

目前能接種於12至18歲青少年、11歲以下兒童的疫苗為莫德納、BNT等mRNA疫苗，指揮中心過去因種種非專業因素考量、延宕BNT採購，最後還得靠民間企業、宗教團體出面洽談並捐贈，才得以一解台灣疫苗荒、並讓青少年有疫苗可打。

只是指揮中心似乎沒有記取教訓，兒童疫苗從今年2月初布局至今，遲遲不願公布施打政策，4月初鴻海集團創辦人郭台銘表態願再捐疫苗，換來的是陳時中冷回：國家有錢買疫苗、怎可能一直讓私人捐。

陳時中昨日透露幼童疫苗洽購已到最後階段，又意有所指地稱四方談判增加複雜度，既看不見「超前部署」，連基本該跟民眾說明的風險評估都沒有，家長只能乾著急，是指揮官早已無心防疫、還是沒把小學生健康放在心上？