台大醫憂心 兒童染疫亡恐飆破百人

本土疫情 嚴峻，全台5到11歲孩童尚未接種新冠疫苗 ，衛福部長陳時中 昨證實近日將召開專家會議，討論幼兒接種疫苗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫師李秉穎表示，孩童確診將增加社會成本，據美國統計，兒童致死率雖僅0.1%，但已有900多例孩童死亡，台灣本土若大規模爆發，兒童感染死亡數恐飆升至百人，籲食藥署盡速審查兒童疫苗，「兒童終究要打疫苗」。

不過，台大公衛學者陳秀熙則持不同看法，他認為，台灣防疫高水準，兒童致死風險不高，反觀兒童疫苗接種的未知風險，反而高於致死風險。

陳時中昨表示，此次增購BNT疫苗合約較複雜，兒童劑型是由美國輝瑞藥廠所生產，因此這次是「輝瑞、BNT、台灣、上海復星」四方談判，雖較複雜，但已進入最後談判階段。

李秉穎則對兒童的防疫力感到憂慮，他表示，兒童得到新冠肺炎的死亡率低於成人，風險較低，但美國已有900多例兒童因染疫而死亡。依照台灣狀況，雖然機率小，「但還是會發生」，萬一本土疫情持續擴散，兒童感染會是很大的問題，保守以死亡率千分之一計算，恐怕會帶來近百名兒童死亡。

李秉穎表示，食藥署尚未緊急授權12歲以下兒童疫苗，建議加快審查或授權速度，一旦核准，建議先施打至國小學童。

中研院生醫所研究員何美鄉則表示，12歲以下兒童是否要打疫苗仍有疑問，她個人認為弊大於利，北歐有些國家不建議，但如果家長要讓孩子打就打，建議台灣政府也採取開放讓擔心的家長有選擇權，但要說明利弊風險。