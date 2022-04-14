我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

台大醫憂心 兒童染疫亡恐飆破百人

台灣新聞組╱台北14日電

本土疫情嚴峻，全台5到11歲孩童尚未接種新冠疫苗，衛福部長陳時中昨證實近日將召開專家會議，討論幼兒接種疫苗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫師李秉穎表示，孩童確診將增加社會成本，據美國統計，兒童致死率雖僅0.1%，但已有900多例孩童死亡，台灣本土若大規模爆發，兒童感染死亡數恐飆升至百人，籲食藥署盡速審查兒童疫苗，「兒童終究要打疫苗」。

不過，台大公衛學者陳秀熙則持不同看法，他認為，台灣防疫高水準，兒童致死風險不高，反觀兒童疫苗接種的未知風險，反而高於致死風險。

陳時中昨表示，此次增購BNT疫苗合約較複雜，兒童劑型是由美國輝瑞藥廠所生產，因此這次是「輝瑞、BNT、台灣、上海復星」四方談判，雖較複雜，但已進入最後談判階段。

李秉穎則對兒童的防疫力感到憂慮，他表示，兒童得到新冠肺炎的死亡率低於成人，風險較低，但美國已有900多例兒童因染疫而死亡。依照台灣狀況，雖然機率小，「但還是會發生」，萬一本土疫情持續擴散，兒童感染會是很大的問題，保守以死亡率千分之一計算，恐怕會帶來近百名兒童死亡。

李秉穎表示，食藥署尚未緊急授權12歲以下兒童疫苗，建議加快審查或授權速度，一旦核准，建議先施打至國小學童。

中研院生醫所研究員何美鄉則表示，12歲以下兒童是否要打疫苗仍有疑問，她個人認為弊大於利，北歐有些國家不建議，但如果家長要讓孩子打就打，建議台灣政府也採取開放讓擔心的家長有選擇權，但要說明利弊風險。

教育部校園停課標準上路，不少學童家長抱怨，孩子還沒打疫苗，標準過於寬鬆，指揮中心...
教育部校園停課標準上路，不少學童家長抱怨，孩子還沒打疫苗，標準過於寬鬆，指揮中心則首度證實，正洽購幼兒劑型疫苗。(記者胡經周／攝影)

疫苗 陳時中 疫情

上一則

新聞評論／台灣抗疫是場魷魚遊戲 隨人顧性命

下一則

李明哲5年刑滿 擬經廈門返台 國台辦：依法釋放

延伸閱讀

陳時中選北市？誰接指揮官風聲四起

陳時中選北市？誰接指揮官風聲四起
指揮中心：台灣單日確診破千破萬都可能 長輩快打疫苗

指揮中心：台灣單日確診破千破萬都可能 長輩快打疫苗
台本土確診增744例 衝破單日高點 比去年校正回歸還多

台本土確診增744例 衝破單日高點 比去年校正回歸還多
赴台探親放寬 陳時中：出國返台免隔離 6月有機會

赴台探親放寬 陳時中：出國返台免隔離 6月有機會

熱門新聞

台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。（圖：花蓮分署提供）

積欠千萬遺產稅 他名下千坪農「墓」地遭法拍

2022-04-08 00:15
彭明敏（前右）。（本報資料照片）

「台獨教父」彭明敏離世 享耆壽98歲

2022-04-07 20:46
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫