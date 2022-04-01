台灣本土飆破百 蘇貞昌拋新防疫模式

台灣宜蘭縣政府3月28日出現確診者足跡，府內逾千名員工在縣府大廳進行篩檢。記者林佳彣／攝影

台灣本土疫情 再創新高，1日本土個案新增104例、境外移入132例，本土個案數創今年新高，以新北市增40例最多；另出現兩條全新傳播鏈，全台累計不明傳播鏈達20條。清明連假2日起開始，蔡英文總統1日於臉書表示，民眾連假出門務必做好防疫 措施，掃墓盡量分流進行，降低人群聚集，面對疫情謹慎以對。

不過，本土疫情再起，防疫措施走向緊縮或鬆綁，引發關注。行政院長蘇貞昌1日拋出，未來疫情管控要採用防疫、經濟並行的「新台灣模式」；既然採此模式，確診數一定會增加，但這次病毒特性就是感染後症狀都很輕，甚至無症狀，只要打好疫苗都沒有危險，呼籲民眾打好疫苗，同時過新生活。

指揮官陳時中 1日也表示，目前不考慮升級，大致上朝開放腳步向前，病毒傳播速度雖快，把醫療量能、重症照顧好，就能因應疫情；台灣還沒到與病毒共存的地步，現在染疫率不到1%，但希望確診個案出現時，大家「不要懼怕，也不要獵巫」。

基隆將實施「類普篩」，中央準備20萬劑快篩試劑交由基隆做細部規畫。外界認為「類普篩」不如「類升級」，陳時中說，可以再詳細了解作法，現在社區篩檢希望找出隱藏病人，不要讓疫情擴大。

1日本土新增104例中，含新北40例、基隆20例、桃園20例、北市12例、彰化4例、花蓮縣3例、台中及高雄各2例、新竹縣1例；台灣國內現有20條不明傳播鏈，中和某公寓周邊群聚1日增23例、基隆小吃店群聚增21例、台中婚宴群聚增12例，另外樹林科技廠、大潭電廠、舞蹈老師、三重業務員、高雄化工廠等群聚案，仍持續新增確診。

新增兩條全新傳播鏈為桃園某電商及花蓮醫護。桃園某電商工作室1日一口氣增22例確診，陳時中表示，包括7名工作人員、13名家人及兩名接觸者，因多數工作人員染疫，在出現第一層確診者後，即開始往下查，需進一步調查是否與其他傳播鏈有關。