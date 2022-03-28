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基警攜女赴小吃店 染疫燒出風紀案 還害近1/3市警隔離

台灣新聞組／基隆28日電
基隆兩位染疫刑警與「女性友人」涉足小吃店，不僅讓市警局陷入染疫風暴，還意外扯出員警風紀的案外案。示意圖，與當事人無關。（記者余承翰／攝影）
基隆兩位染疫刑警與「女性友人」涉足小吃店，不僅讓市警局陷入染疫風暴，還意外扯出員警風紀的案外案。示意圖，與當事人無關。（記者余承翰／攝影）

基隆市警局員警群聚事件中，員警與「小吃店」這條傳播鏈格外引發外界關注，疫調顯示，兩名確診的基隆市警一分局偵查隊汪姓小隊長、警二分局林姓偵查隊長，曾與「女性友人」去小吃店消費。警方昨晚表示，小吃店雖非列管風紀誘因場所，但汪不假外出飲酒到深夜，林的出勤紀錄也有瑕疵，兩人染疫後形成防疫破口，將在疫情告一段落，追究當事人及相關主管責任。

基隆市長林右昌日前下令兼營卡拉OK的小吃店暫停營業三天，外界才知這類店家竟高達224家。而最早傳出染疫的兩名刑警都曾與女性友人到小吃店，刑警午夜攜女涉足小吃店，不僅讓基隆市警局陷入染疫風暴，還意外扯出員警風紀的案外案。

不過，在事件剛爆發時，外界質疑是染疫員警足跡涉足「小吃店」，是否涉及風紀問題，基隆市市警局長劉耀欽前天卻表示，有兩名警察同仁到銀河小吃店消費，經內部清查，小吃店並不是警察列管場所。但從指揮中心公布的足跡，這些小吃店不僅隱身在大樓中，員警深夜涉足其中，仍引發側目。

市警局昨晚表示，疫調顯示，汪姓及林姓刑警曾深夜涉足小吃店並與女子餐敘，小吃店雖非列管風紀誘因場所，但汪不假外出飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律，林的出勤紀錄也有瑕疵，將在疫情告一段落後追究相關人士責任。

警方對兩人造成其他同仁也受傳染形成破口，深表「遺憾與痛心」。目前當務之急是確保基隆全市員警健康，妥適分配勤務，維持基隆治安及防疫工作正常運作。

這二位員警所去的小吃店，和一般民眾和市警局所想的小吃店可能不盡然相同，它位在高樓，且可能有女陪侍，可以唱歌、喝酒，休息時間是比照酒店的凌晨3點，通常都是登記為「小吃店」。

基隆市特定區域「小吃店」林立，這些店內常見有女性陪男客飲酒聊天，經營型態與萬華阿公店類似。只是基隆繁華不再，業者早已不願花錢雇用小姐，「CALL妹」應運而生，除了節省人事成本，員工名單也沒有女員工，只要不是當場「人贓俱獲」，就沒女子陪侍問題，免去主客不少麻煩。

另外，基隆市警局刑警大隊一、二分局偵查隊25日先後有人確診，前晚三、四分局的小隊長及偵查佐也相繼確診，昨天傳出刑警大隊等單位又有四人染疫，累計已有八名員警確診。

基隆市警局副局長李青泉表示，全市確診及隔離刑警占近三分之一，警力吃緊，市警局已統籌保安、少年、交通、婦幼警察隊人力，機動支援，希望能確保治安品質。警政署也規畫基隆港務警察總隊待命支援。

警察 疫情 防疫

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