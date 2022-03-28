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台灣移工群聚擴大 3劑接種慢半拍

記者 楊雅棠
27日新增120例境外移入個案，自越南入境者就占64人，防疫人員不敢大意，一批從越南河內飛抵桃園機場的的外籍移工採檢陰性，準備離開候機室時，國軍化學兵等著消毒。(記者黃仲明／攝影)
27日新增120例境外移入個案，自越南入境者就占64人，防疫人員不敢大意，一批從越南河內飛抵桃園機場的的外籍移工採檢陰性，準備離開候機室時，國軍化學兵等著消毒。(記者黃仲明／攝影)

在指揮中心正準備逐步放鬆戴口罩、返台檢疫天數之際，27日台灣本土病例突然激增至83例，凸顯政府對近期疫情的掌握度不足，更深層的問題是台灣民眾第三劑施打狀況不如預期，外籍移工的第三劑接種率更低，已有醫界人士警告，若再不補強，台灣恐怕會步入香港後塵，本土疫情大爆發。

本土病例激增且各地多點爆發，外界擔心檢疫天數從14天縮短為10天，恐致疫情再起，但分析確診者身分，移工群聚超過一半，確診者多為輕症，甚至無症狀。專家評估，這波本土疫情應是第三劑施打狀況不如預期，民眾體內保護力不足所致。

新加坡自2020年爆發移工群聚，積極利用穿戴裝置等輔助科技，管理移工活動足跡，避免交叉用餐、移動，且要求企業主必須降低宿舍居住密度，定期讓移工接受篩檢。

相較之下，台灣對於預防廠區移工群聚慢了好幾拍，相關單位稽查不力，連移工疫苗接種也進度落後，自去年底才在台北車站設置接種站，供移工免費接種，正因如此，移工第三劑接種率僅三成六，如果宿舍中有一人染疫，勢必迅速擴散。

●八大行業消費 須打3劑

另外，基隆爆發兼營卡拉OK的小吃店群聚感染，27日再增19例，累計27人染疫，陳時中宣布，即日起全台特種行業等場所加嚴防疫措施，從業人員需施打第三劑，進入場所顧客則需提供接種三劑疫苗證明，工作人員也需完成接種第三劑、4月底前每周快篩一次。

陳時中表示，特定娛樂場所主要是針對有陪侍人員的場所，包括，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、觀光理髮、視聽理容，以及其他類場所如特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等，但不含一般的KTV。

疫情 陳時中 疫苗

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