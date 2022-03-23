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新聞眼／專案泡泡出現防疫破口 官員還在硬拗

記者 邱宜君

台灣縮短檢疫天數，跟上全球防疫腳步，但一般入境者仍需隔離10天，如以「泡泡」模式抵台，幾乎可免隔離，但這次國發會「專案泡泡」卻引發爭議，17位外賓至晶華酒店時，接待人員發現，一行人未持機場採檢陰性證明，緊急通報到北市衛生局，北市聯醫派員至到場採檢，竟有1名外賓確診，多名接待人員頓時成接觸者，必須隔離檢疫。

爆出重大疏漏，指揮中心卻含糊其辭、避重就輕，極力為國發會解套，指揮官陳時中於下午疫情記者會輕鬆以對，以「許多國家參與這項城市展，對台灣能見度與未來經濟都有幫助」為由，強調「專案泡泡」篩檢方式以外賓方便為主，可能在機場透過口水或PCR篩檢，也可到旅館再做篩檢。

指揮中心發言人莊人祥稍後解釋，國發會提送兩個防疫計畫，所以兩批外賓採檢地點不同，在飯店採檢，並未違反防疫計畫。

只是30名外賓同一天入境，為何分屬兩套防疫計畫？國發會臨時改計畫？還是指揮中心簽核太慢？人都到了機場，「修正版」還沒簽核完成，是防疫重要還是公文流程重要？指揮中提出「兩個版本都對」說法，似乎只是為了幫國發會事後補過解套。

依指揮中心規定，主辦單位事前提出「專案泡泡」防疫計畫，目的是讓相關單位知情，及提早因應，這次同一「專案泡泡」入境旅客的採檢地點分別在機場及旅館，顯見協調不力；問題是，出了破口與問題，防疫單位缺沒有誠實補過的態度，官官相護做法，才會讓破口難以彌補。

防疫 機場 篩檢

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