新聞評論／防疫鬆綁 指揮中心別再把侵權當日常

中央流行疫情指揮中心宣布，3月1日起將適度放寬防疫措施，包括拍照、運動免戴口罩，外出時有飲食需求，得免戴口罩。（中央社）

基於台灣疫情 「穩定可控」，指揮中心宣布邁入「經濟防疫 新模式」，3月1日開始鬆綁多項防疫措施；2年多來已成國人日常的疫情警戒分級，也正式取消。不過，防疫鬆綁前夕爆發的檢疫所侵權爭議，在高唱民主與人權的政治氛圍裡，卻顯得相當諷刺，也對仍然持續運作的指揮中心再度提出濫權的警示。

疫情爆發2年多來，蔡政府堅持不頒布緊急命令，實質上卻把《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困 振興特別條例》當成空白授權支票，甚至有凌駕憲法的緊急命令之實，這種以防疫之名，任意擴張法令解釋的侵權濫權作為，比比皆是。

例如日前民眾投訴入住集中檢疫所，不僅行李遭翻動，連家人送來的零食、菜餚也被壓碎、翻攪，簡直被當成犯人對待。對此，指揮官陳時中說，這是因有民眾夾帶菸、酒甚至毒品等違禁品；醫福會執行長王必勝更在臉書公布檢疫所人員抽驗民眾物品的影片，佐證確實查出違禁品。問題是，有哪條法令授權指揮中心可以恣意搜查一般人的私人物品，此舉早已侵犯人權，更凸顯陳時中毫無法治觀念。

事實上，收容人進入監所前雖會被搜身、檢查行李，家人送來的「會面菜」及物品也會被檢查，但這些查驗作為都取得《羈押法》及《監獄行刑法》的明文授權，當中並規定「不得逾越必要之程度」，收容人還有不接受檢查就退回物品的選擇。更遑論入住檢疫所的民眾並非收容人，而是為了保護他人而自我隔離的一般人，指揮中心有什麼權力可以行「搜索」之實？

王必勝稱檢疫所抽驗入住者物品，是依據中央集中檢疫所的工作指引，更是荒謬，居然以連法律位階都不是的行政規則，進行這些限制人民的行為。說穿了，指揮中心只為方便管理，就拿著雞毛當令箭，把人民當成罪犯。

而這只是冰山一角，早在疫情爆發之初，指揮中心便與電信業者合作，透過居家隔離者的手機定位監控行蹤，列管者只要一離開畫定區域就會收到告警簡訊，後來指揮中心更進一步將監控對象擴大到自主健康管理者，成了台灣版的「天網」，進化成電子圍籬2.0。然而，這種作法不僅違反《個資法》，更屢遭法界質疑有違憲之虞。

面對外界質疑，蔡政府總以《傳染病防治法》當擋箭牌，更把《紓困條例》當成萬用條款。然而這兩部法令皆未明載可用電子圍籬監控一般人行蹤，政府若基於防疫所需監控列管者行蹤，至少應先修法，取得法源。但兩年多來，指揮中心的濫權作為，都在「防疫第一」的大帽下遭到漠視，民眾必須忍受，否則就會被冠上「防疫破口」，甚至會因「逆時中」遭到圍剿。

2年疫情造成全球民主大倒退，外媒望遠鏡看不到的真實台灣，也陷入相同困境。面對疫情威脅，警戒分級與相適應的防疫措施，旨在保護民眾生命安全，但也因此束縛人民行動自由，並可能侵害人權。因此科學防疫與法律授權，是維護疫情防線同時堅守民主底線的重要基礎。

最近憲法訴訟法上路，憲法法庭就做出兩號人權判決，警察可強制抽血測酒測和法官強制要求刊登道歉啟事，都被指違憲。兩號判決雖有配套不備之憾，但核心仍在保障人權、維護尊嚴。判決出爐之際，指揮中心卻正放任檢疫所侵害人權與尊嚴，豈不諷刺！防疫不能違背人性，更不能逾越法令。疫情趨緩，閣揆蘇貞昌說要讓人民生活逐漸回歸正常，指揮中心也不能繼續濫權，甚至把侵犯人民權利當日常！(轉載自聯合報社論)