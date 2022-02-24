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出國旅遊？陳時中：下半年有可能 首波先開放商務客

台灣新聞組╱台北24日電
新冠疫情未歇，台灣民眾已經兩年無法暢快出國遊玩。(本報資料照片)
新冠疫情未歇，台灣民眾已經兩年無法暢快出國遊玩。(本報資料照片)

昨新增兩例本土個案，一人為陰轉陽性，一人仍在疫調匡列中，連續五天本土確診病例為個位數，疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中表示，正研擬口罩鬆綁措施，「最想開放的是運動不用戴罩，但考慮後才會公布細節。」至於民眾能否在下半年出國旅遊，確實「有這個可能性。」

陳時中接受民進黨Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪時表示，防疫下一步將準備逐步開放商務旅客，至於開放一般出國旅遊則需要多方評估考量。

行政院長蘇貞昌則表示，會讓人民盡量過正常生活，同時還能發展經濟，依程度繼續鬆綁。

指揮中心可望在這12天宣布鬆綁邊境措施，首波擬放寬商務客入境資格，且縮短入境檢疫時間為10天。經濟部長王美花表示，屆時商務客出示證明或受外館邀請，就可來台，細項將由經濟部主責。此外，擬放寬口罩規定，優先考慮運動時免戴口罩，等細節定案後公布。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙昨建議，將入境者分為「有完整保護力」與「保護時效已過」，前者不必隔離檢疫，後者採「5+5」檢疫；未完整接種者則須「10+7」檢疫，搭配至少兩次PCR，以及多次快篩，才能優化邊境防疫模式。

至於民眾何時出國返台後可免除隔離，以及輕症患者可在家隔離，吃藥即可？陳時中表示，「這兩種情況不是不可能發生，但現階段時機未成熟。」

昨新增兩例本土個案，一例宗教協會聚餐相關個案，為台東檢驗確診的旅行社業務經理（案19926）未滿十歲的外甥，屬陰轉陽；另一例為與設計師案同餐廳用餐的客人確診（案20248）。

陳時中表示，案20248於去年12月28日自大陸返台、1月11日居檢期滿陰性，2月9日與友人聚餐，當時與確診者在同一家餐廳吃飯，2月23遭匡列、隔離，採檢結果為陽性，Ct值23。

陳時中 口罩 邊境

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