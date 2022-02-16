陳時中：商務客入境台灣 全面開放

台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

許多國家決定解封，與病毒共存，台灣衛福部部長陳時中 16日接受本報專訪表示，「為了不讓台灣經濟與其他開放邊境 的國家相差太多，勢必開放邊境」，首波開放商務客入境，採「全面開放」；未來入境檢疫天數可能再縮短，「下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」，陳時中形容，這是「時勢所逼」。

赴日隔離縮至3天 台暫不跟進

日本宣布3月重啟國門，日本首相岸田文雄將在17日舉行記者會說明。台灣民眾入境日本只需隔離3天，但日旅客來台仍比照入境檢疫10天，陳時中說，「感謝日方對台灣有信心，但台灣很難比照應對。」目前日本單日新增8萬至10萬確診者，而國內本土確診每天不到百人，整體保護力仍弱，無法縮短日本旅客來台後的檢疫天數。

考量台灣競爭力 逐步放寬邊境

「台灣終結疫情 之路，必然更加辛苦。」陳時中說，許多國家防疫策略為「與病毒共存」，這是時勢所逼，因為已有兩、三成人口染疫，甚至一半以上民眾染疫，開放邊境就沒有安全及安心等問題。但台灣染疫率低，眼前雖然不必「與病毒共存」，「但下半年起國門非開不可，以免經濟競爭能力差人一大截」，這是另一種「時勢所逼」。

陳時中強調，台灣於疫情終結或後疫情時代，必須展現商業實力，把經濟基礎打得更好，為不影響台灣競爭力，必須開放邊境，重啟國門，走向世界，但過程勢必辛苦，且需謹慎小心，一步一步來，不採取一次性全面放寬方式，才能避免疫情失控。

商務客縮居檢期 一個月可判斷

陳時中表示，將從商務旅客開始，不限制入境人數，期間觀察國內防疫及醫療量能，目前將輕症患者送到集中檢疫所及防疫旅館，日後入境人數增加，必須確保醫療量能不受影響，「需把醫院顧好」。開放後，若本土疫情控制良好，現階段規畫10天居家檢疫天數將再縮短，已朝這方向思考，「預估一個月可判斷出來」。

至於國人何時可以出國旅遊？陳時中說，「危邦不入，疫情高的不去，謀定後動，看清楚國際情勢及當地情況才考慮」。

指揮中心16日公布新增14例本土病例及53例境外移入個案，無人死亡。陳時中說，16日增加高雄鳳山群聚延伸至煉油廠個案4例及新店設計師案延伸4例等，全國累計10條不明傳播鏈。本土個案14例中有一半是居家隔離陰轉陽患者，高雄煉油廠案共篩檢2,300人，列為高度關切。