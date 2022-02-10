北市15日起擬微解封 與疫共存呼聲高

開學前夕，多名地方首長宣示「一人染疫，學校停課14天」。新北市環保局9日派員在板橋國中教室外進行環境清消作業。（記者侯永全／攝影）

台灣昨天新增十例本土個案，其中五例為居家隔離中陰轉陽，高雄則新增四例不明感染原因個案，疫調顯示為家族聚餐所致；同樣感染源不明的新北板橋家戶群聚事件則再添一人染疫。但專家指出，疫情 數據顯示正收斂中，台灣各界有關與疫共存、微解封的呼聲也愈來愈多。

台北市長柯文哲昨天宣示，若沒有一大堆社區不明感染，台北市從15日起逐步微解封，包括電影院重新開放飲食，社區、社教機構，像老人服務中心、動物園、天文館等，只要戴口罩，不限制人數，畢業旅行原則是打滿疫苗就可以去。

打滿疫苗 北市放寬管制

春節九天連假結束，外界憂心疫情大爆發，部分專家估計社區至少有20條傳播鏈，恐有確診黑數。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 說，「大爆發我是還沒看到」。

台大公衛教授陳秀熙對疫情也持樂觀態度，他表示，目前疫情數據，Rt值已降到零點四，桃園及高雄Rt值也都小於一，顯示全台疫情收斂，在疫苗接種等加持下，可望走向與疫共存。

柯文哲表示，一個確診就匡400人，整個公司停擺，這樣「真的玩不下去」，他是實際執政的人，跟衛福部長陳時中立場不同，仍主張對打滿疫苗者鬆綁管制，未來走向「用機率決定政策」，不用像現在這麼嚴格。

「未來與病毒共存，不是不可能的事情。」陳時中昨在網路電視節目強調，Omicron的傳播力強，已沒有辦法這麼快疫調，可能完成疫調，病毒已傳染第二波，希望人人都是防疫尖兵，不能只靠政府。

邊境 鬆綁 商務旅遊優先

陳時中表示，目前台灣邊境未開，境內封城指數低，本土疫情獲得控制，但愈來愈多國家開放邊境，台灣必須適度開放，否則將影響經濟發展，因此，考慮將先開放商務旅遊，朝向邊境放鬆，促進經濟活動，掌控疫情，在人民可以忍耐的防疫方式下前進。

陳時中說，近期四起本土感染源不明事件需謹慎關注，除高雄四人親友群聚一案，推測為過年期間聚餐染疫。另還有大同公司夫妻案，將監測至2月12日期滿；新北板橋一家四口案傳播鏈衍生男友家人等另一家庭，及新北最新確診一名移工案。

昨日境外移入個案增加44例，一例落地採檢陽性個案為女足代表隊成員，另六名國外確診成員安排今天採檢。