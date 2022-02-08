台本土26例 板橋1家4口確診 感染源不明

台灣指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

台灣8日增26例新冠肺炎本土個案，今年才過1個多月已累積600多例。指揮官陳時中 說，26例中有22例為陰轉陽個案，較為安心，但另4例為新案、新北板橋一家4人感染，且感染源皆不明，且疫調顯示4人足跡遍及雙北，包括板橋、新莊、信義區，還有人流密集的捷運 板南線、松山新店線、淡水信義線等。

針對這起板橋家庭群聚案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，案19346（妹妹）最先列入案號，2月5日出現喉嚨痛、流鼻水，因其打工地點要求快篩，6日在家快篩發現陽性，聯絡衛生單位安排採檢確診，Ct值20.4。

家人被列為接觸者隔離採檢後，其父親（案19353）、母親（案19354）、姊姊（案19355）等3人PCR結果為陽性，Ct值分別為19.6、25.6、28.9，3人均無症狀，收治專責病房中。羅一鈞說，須透過病毒量變化和抗體檢測結果和足跡，才知誰最早感染。

新北衛生局長陳潤秋說，妹妹是北市某科大學生、在企業實習，也兼差兩份工作，推估可傳染期為2月1日至7日春節期間，但她都未進學校或公司，足跡包括全家及統一超商 、IKEA新莊店、怡客咖啡江翠捷運店、馥漫麵包花園江子翠店、IWASH洗衣店。

陳潤秋說，父親和姊姊則曾搭捷運板南線、松山新店線、淡水信義線，到過新埔市場及統一超商，「不只1人有台北市足跡」。

姊姊為勤業眾信聯合會計師事務所員工，該公司表示，確診員工在1月29日春節假期後，曾因業務需求於2月5、6、7日開工後返回台北辦公室，與組內同仁短暫接觸，但無客戶接觸史。8日台北所辦公室所有員工返家工作，各樓層全面消毒，同樓層員工需兩次快篩陰性，才能在14日返回辦公室。

新北市長侯友宜說，目前已匡列25人、居家隔離18人，皆無症狀。疫調過程發現姊姊職場在北市，第一時間通報，啟動疫調擴大採檢，目前仍有11人檢驗中。至於8日22例陰轉陽本土個案中，桃園就占16例，分別為亞旭園區相關7例、日翊物流相關6例、錢都餐廳衍生加貝爾幼兒園3例，其他為礁溪酒店衍生個案2例、台北點點幼兒園4例。