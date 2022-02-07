高雄港引水人確診 接觸40船 若有影響…高港恐全停工

引水人負責登船帶領船隻進出港，一名高雄港引水人確診，高雄港工作人員及旗津區民全面普篩。圖非新聞當事人。（記者余承翰／攝影）

台灣昨新增14例本土案例，分布在桃園、高雄與新北三市。指揮中心發言人莊人祥表示，13例為隔離後陰轉陽個案，另一例為未被匡列的高雄港引水人。該引水人近期頻繁接觸40艘船，五次通知篩檢 未到，高雄市府將開罰。引水公會說，引水人下船一定會到公會，若影響到公會人員或其他引水人，「高雄港大概就全部一起停工放假了」。

接觸貨輪多離境 疫調現斷點

本報系聯合報報導，高雄港40多歲的引水人確診，引水人引領船舶進出，接觸的貨輪許多已離境，疫調恐出現斷點，追查感染源挑戰大。交通部航港局與高雄市府兵分海陸兩路要找出感染源，海運界擔心萬一相關匡列增多，恐影響港埠運作。

高市衛生局指出，這名引水人Ct值17.4，推測引水人是在貨輪上遭感染的可能性較大。疫調人員說，船內駕駛艙是密閉空間，感染風險大，接觸的40艘貨輪許多已駛離，加上船上空間多數沒有監視器畫面可追查，都是追溯感染源的棘手挑戰。

資深前引水人丁漢利表示，引水人下船後一定會到公會。若疫情 影響擴散到公會工作人員或其他引水人，萬一全隔離，「高港大概就全部一起停工放假了。」

引水人打滿三劑 突破性感染

高雄港區此波疫情從春節前爆發，迄今尚未平歇，交通部長王國材前天才為此去基隆港視察，昨天就傳出引水人未依規定進行篩檢。高市昨新增四例均為高雄港延伸案，確診的引水人已打三劑疫苗 仍突破性感染，但這名引水人未依規定完整篩檢，高市府將處6萬（台幣，下同）至30萬罰鍰。

桃園市昨新增七名確診者，均為遠雄自貿港區亞旭電腦菲律賓籍女性移工，年齡從20至30歲不等，都是居家隔離期間採檢陰轉陽，足跡相對單純。市長鄭文燦表示，要特別注意的是日翊物流，前天和昨天共採檢1187人，篩檢結果將確定風險的高低。