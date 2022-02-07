我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

高雄港引水人確診 接觸40船 若有影響…高港恐全停工

台灣新聞組／台北7日電
引水人負責登船帶領船隻進出港，一名高雄港引水人確診，高雄港工作人員及旗津區民全面普篩。圖非新聞當事人。（記者余承翰／攝影）
引水人負責登船帶領船隻進出港，一名高雄港引水人確診，高雄港工作人員及旗津區民全面普篩。圖非新聞當事人。（記者余承翰／攝影）

台灣昨新增14例本土案例，分布在桃園、高雄與新北三市。指揮中心發言人莊人祥表示，13例為隔離後陰轉陽個案，另一例為未被匡列的高雄港引水人。該引水人近期頻繁接觸40艘船，五次通知篩檢未到，高雄市府將開罰。引水公會說，引水人下船一定會到公會，若影響到公會人員或其他引水人，「高雄港大概就全部一起停工放假了」。

接觸貨輪多離境 疫調現斷點

本報系聯合報報導，高雄港40多歲的引水人確診，引水人引領船舶進出，接觸的貨輪許多已離境，疫調恐出現斷點，追查感染源挑戰大。交通部航港局與高雄市府兵分海陸兩路要找出感染源，海運界擔心萬一相關匡列增多，恐影響港埠運作。

高市衛生局指出，這名引水人Ct值17.4，推測引水人是在貨輪上遭感染的可能性較大。疫調人員說，船內駕駛艙是密閉空間，感染風險大，接觸的40艘貨輪許多已駛離，加上船上空間多數沒有監視器畫面可追查，都是追溯感染源的棘手挑戰。

資深前引水人丁漢利表示，引水人下船後一定會到公會。若疫情影響擴散到公會工作人員或其他引水人，萬一全隔離，「高港大概就全部一起停工放假了。」

引水人打滿三劑 突破性感染

高雄港區此波疫情從春節前爆發，迄今尚未平歇，交通部長王國材前天才為此去基隆港視察，昨天就傳出引水人未依規定進行篩檢。高市昨新增四例均為高雄港延伸案，確診的引水人已打三劑疫苗仍突破性感染，但這名引水人未依規定完整篩檢，高市府將處6萬（台幣，下同）至30萬罰鍰。

桃園市昨新增七名確診者，均為遠雄自貿港區亞旭電腦菲律賓籍女性移工，年齡從20至30歲不等，都是居家隔離期間採檢陰轉陽，足跡相對單純。市長鄭文燦表示，要特別注意的是日翊物流，前天和昨天共採檢1187人，篩檢結果將確定風險的高低。

篩檢 疫情 疫苗

上一則

台灣邊境何時解封 專家：6月有機會

下一則

冬奧「掉隊的小鴿子」引熱議 陸網友：隱喻台早點回家

延伸閱讀

入高雄港撞防波堤 丹麥籍油輪船裂進水

入高雄港撞防波堤 丹麥籍油輪船裂進水
北卡聯合郡公校 7日起停止疫調

北卡聯合郡公校 7日起停止疫調
台本土+17例 北市1日起電影院禁飲食

台本土+17例 北市1日起電影院禁飲食
台本土+15 陳時中稱社區安全 專家批數據過時：春節恐難擋

台本土+15 陳時中稱社區安全 專家批數據過時：春節恐難擋

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫除夕值班，送出這四個紅包。 取材自嚴可倫臉書

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

2022-02-02 21:09

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光