台本土暴增40例 桃高群聚擴大 北市提2月底微解封

高雄市為這波本土疫情重災區，5日再增10人確診，捷運美麗島站的疫苗接種站人潮不斷。（記者劉學聖／攝影）

台灣昨本土個案新增40例，為春節連假以來單日最多紀錄，其中桃園30例、高雄10例，中央疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，33例是在居家隔離期間陰轉陽，對社區影響不大，不過，「桃園日翊物流」及「高雄旅館 群聚」兩案需高度關注。

昨天雙北未增案例，北市提出月底微解封，陳時中說，「要觀察到2月10日，才會決定該怎麼做。」

高雄昨增10例個案，9例為高雄港相關個案，一例為礁溪飯店延伸至諾貝爾幼兒園確診。另三家防疫 旅館出現傳播情況，均已清空，召回1月19日前入住旅客198人，同樓層住客需居家隔離14天，不同樓層者居家隔離7天，後續將透過基因定序釐清感染鏈。

高雄市長陳其邁說，已對79家防疫旅館稽查清消，只要發現旅館內有兩名確診個案，就會擴大採檢。

桃園昨增30例本土個案，25例為亞旭有關，均在解隔時採檢驗出，4例為日翊物流相關個案，一例為錢都涮涮鍋相關個案。桃園市長鄭文燦表示，日翊物流傳播鏈還在發展中，目前已有27個個案，還要觀察第二、三波感染情形。

鄭文燦與陳其邁都宣布，公私立幼兒園延至2月14日開學；台北、新北及台中市因疫情平穩，目前仍維持2月11日開學。

台北市長柯文哲喊出2月底微解封，陳時中說，「將維持防疫既有強度，不排除滾動式檢討，預計要觀察到2月10日，才會決定下一階段怎麼做。」

Omicron變異株潛伏期相對短，平均經過7天、10天染疫症狀皆會顯現，將觀察是否因為春節人潮大量移動而引發社區感染。

台北市副市長黃珊珊強調，微解封勢在必行，春節連假結束後，再觀察兩周，民眾南來北往回到工作崗位、回到學校，是否還有傳染狀況，若沒有時，就會考慮2月底微解封。

依指揮中心統計，新冠疫苗昨天施打3.8萬人，目前第一劑覆蓋率為81.79%，第二劑74.80%，第三劑為23.35%。陳時中強調，疫苗覆蓋率並不是放寬防疫管制的唯一依據，控制疫情仍要多管齊下。