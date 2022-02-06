柯文哲拋2月底微解封 侯友宜認為關鍵在3指標數據

新北市長侯友宜6日早前往永和民治攤販集中區視察防疫，並接受媒體聯訪。（記者李成蔭／攝影）

台北市長柯文哲前日表示2月底考慮微解封，指揮中心指揮官陳時中 昨則認為先觀察到10日。新北市長侯友宜 表示，還是要看春節返回工作地後的疫情 變化、第三劑覆蓋率，以及境外移入數量及全球變化，再來請專家好好討論；大家對於春節期間移動過程造成的染疫風險不要掉以輕心，這才是現階段應有的面對態度。

侯友宜認為，是否要微解封，要先看春節期間這波回來以後的疫情變化，並了解第三劑疫苗覆蓋率，再加上境外移入數量及全球變化，再來好好請專家做討論，而現在離2月底還有一段時間，會先從這幾個點觀察，再來做好詳細的準備。

侯友宜說，新北在春節期間的疫情雖然算是穩定，但不要忽略了這兩天中南部各縣市回到新北的民眾，面對移動過程中的可能潛在風險，就是要全面戒備。觀察春節期間入境及境內移動狀況，如果疫情是穩定的、朝好的方向走，當然都可以做適度的調整。

侯友宜表示，其實疫情還是在變化當中，市府隨時做好準備及調整，還是呼籲大家，對於春節期間人口移動過程造成的感染風險，不要掉以輕心，這才是現階段應有的面對態度。

侯友宜說，他今天已經下令，企業界如果能夠自己快篩就自己快篩，市府所有上班地點一定嚴格落實量體溫、勤洗手，有狀況也一定要趕快篩檢，政府機關要全面備戰、企業也要全面備戰，所以也同時要求市場開市就要全面備戰，只要大家全面備戰、不掉以輕心，守住春節這一波移動過程的染疫風險，相信春節之後才能保有穩定的疫情。

另外，針對桃園及高雄幼兒園延後開學，侯友宜說， 新北目前全力落實防疫，開學的日子還是按照時間點在走沒有改變，但會隨時監測春節這一波回來的狀況，並做好萬全準備。