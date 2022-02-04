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台灣高雄防疫旅館疑爆群聚 4確診

記者謝承恩、沈能元／台北報導
爆發群聚的防疫旅館已整棟清空。圖／讀者提供
爆發群聚的防疫旅館已整棟清空。圖／讀者提供

台灣新冠肺炎4日新增25例本土個案，境外移入46例。其中本土個案集中在桃園及高雄兩地延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，感謝春節期間疫調人員不停歇擴大採檢，「其中桃園物流個案要特別關注跟花比較大的力氣，盼能擴大防火牆圍堵」。此外，高雄傳出防疫旅館群聚案，疑累計4人染疫，持續疫調。

過年期間，桃園及高雄地區兩大案燒不停。4日新增25例中，包含桃園日翊物流相關增10例，全案已累計25人確診；高雄港相關增9例，宜蘭礁溪飯店延伸高雄的諾貝爾幼兒園群聚增3例；而台北房仲業者延伸的點點幼兒園增2例，桃園亞旭電腦廠增1例。

陳時中表示，目前桃園、高雄及北市已有3所幼兒園群聚，其同住及陪病家人染疫，其中有兩個因素，第一是同住家人染疫風險高、第二是重症的風險相對低，才優先進去陪病；至於是在社區染疫傳染孩子，或因陪病而染疫，仍需要調查。

高雄傳播鏈中有3條，包含高雄港工作相關1條，由礁溪飯店至高雄幼兒園案1條，另外還有一起旅館群聚事件。根據調查，原自中國入境的案189421家3口染疫，且解隔14天至饗食天堂用餐，4日確定為「新感染個案」，高雄市衛生局懷疑為「社區感染」或「計程車感染」或「旅館感染」。

透過疫調發現，該個案入住的旅館中，曾入住同樓層同房間又有1名中國入境的本國籍20多歲男性（案19100），同樓層不同房間還有自泰國入境的孟加拉籍20多歲男性（案19108），兩人都被列為境外個案。另曾經有1例自越南入境本國籍40多歲男性（案18833），也入住該飯店同樓層房間確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，總計4人若屬於同起群聚，部分人則可能從「境外移入」改列「本土個案」，現已清空飯店，將120名住客移至集中檢疫所隔離；此外，1月19日前入住過該飯店的民眾，也需要召回採檢。

陳其邁：將聯合稽查

【記者張議晨、陳弘逸、王昭月、鄭國樑、林麗玉／連線報導】高雄市有防疫旅館疑爆發群聚感染，高市衛生局4日緊急清空旅館。

高雄市長陳其邁宣布，即日展開防疫旅館聯合稽查，避免再發生群聚事件。

新北市台商父親（案18942）1月10日自中國入境，入住高雄防疫旅館，25日解除隔離，但因自主健康管理期間在高雄趴趴走，甚至帶孩子到餐廳用餐，因此開罰。後來兒子1月29日發病確診，父母也相繼染疫，一家3口造成百人匡列隔離。

旅館 防疫 陳時中

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