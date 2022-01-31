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台本土+17例 北市1日起電影院禁飲食

記者楊雅棠、徐偉真／台北報導
台北市政府宣布，明天起電影院加強管制，看電影需全程配戴口罩，不可飲食。本報資料照片
台北市政府宣布，明天起電影院加強管制，看電影需全程配戴口罩，不可飲食。本報資料照片

國中生感染源不明

台灣春節假期本土疫情仍持續延燒，31日除夕新增17例本土個案，高雄就占了9例，除了高雄港和礁溪飯店延伸的幼兒園群聚皆有確診個案外，還新增1例感染源不明的國中生確診，且先後足跡包括新北、台中與高雄，引發關注。指揮中心發言人莊人祥說，該案和高雄其他群聚案尚未發現關連，仍在疫調中。另31日還有38例境外移入個案。

北市影廳全程戴罩

此外，由於春節期間不少民眾都會上電影院，為防止連假感染擴大，台北市政府31日宣布，今天初一起電影院仍可販賣食物，但呼籲民眾遵守2.5級防疫指引，在影廳內需全程配戴口罩，不可飲食。台北市副市長蔡炳坤說，並非升2.5級防疫措施，只是現在電影院沒人數限制，但影廳內座位間隔不夠，因此針對電影院加強管制。不過，北市強調2.5級防疫說法雖無罰則，也引起部分民代指責為製造緊張。

新增本土個案為8男9女，年齡介於未滿10歲至80多歲。高雄市新增9例，與高雄港相關的個案5例、礁溪長榮飯店衍生諾貝爾幼兒園群聚3例。

高雄市長陳其邁說，高雄港相關5例中，有3例是匡列隔離期間發病，1例是確診者鄰居、1例是確診者曾前往就醫的牙醫師。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，依疫調結果，1確診者匡列隔離整棟大樓住戶共20人，周邊社區、同街廓居民也都逐戶採檢，目前都是陰性；確診的牙科醫護人員案在可傳染期間接觸的就診民眾與醫護人員也都已匡列，目前無陽性個案。

桃園新增7例確診

除高雄外，桃園新增7例確診個案，指揮官陳時中前天表示密切關注的4個感染源待釐清的小案子，也都出現零星個案。

龍潭退休男子（案18514）去過的農家樂小吃新增兩例個案；於八德地區社區採撿驗出的確診者（案18757），其任職的物流公司也新增兩例個案。另桃園錢都火鍋店衍生的加貝爾幼兒園群聚和遠雄自貿港區的亞旭公司也分別各新增兩例個案。

已兩天未出現新個案的台北房仲群聚案，31日也出現1例個案，為衍生補習班確診者的媽媽。

電影院 防疫 諾貝爾

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