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症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

台2萬人匡列隔離 年夜飯難團圓 民怨四起

台灣新聞組／台北31日電
疫情擋不住過年的腳步，小年夜仍有許多民眾上台北迪化街採買年貨。(記者葉信菉／攝影)
疫情擋不住過年的腳步，小年夜仍有許多民眾上台北迪化街採買年貨。(記者葉信菉／攝影)

除夕是傳統全家圍爐的日子，但受Omicron影響，全台逾2萬人遭匡列隔離，年夜飯無法與家人共餐。指揮中心發言人莊人祥表示，截至昨天下午4時，居家隔離7056人、居家檢疫99人，今有3011人解除隔離，至少有2萬74人除夕夜不能與家人同桌吃團圓飯。

新北有1148人在防疫旅館度過除夕，新北市長侯友宜昨到防疫旅館，提供含市長福袋、水果和肉干的關懷禮包。高雄逾2300名留在防疫旅館，市府也準備禮盒，小卡片寫著「我們知道今年新年對你來說很不一樣，短暫的不便與隔離，是為了與親友健康地相逢」。

今天不能與家人圍爐者，許多因接觸確診者被匡列隔離，高雄市府發現有人短暫接觸23分鐘就染疫，大動作將整棟公寓20人送往防疫旅館，且需要自費而引發抱怨；北市府則是匡列確診者足跡重疊時間範圍包括前後半小時，引發爭議，也有民眾反映匡列居隔標準不一。

莊人祥說，目前中央訂定的密切接觸者標準，仍為24小時內有15分鐘密切接觸，但地方政府可評估環境、接觸空間通風狀況等有風險而匡列。北市衛生局疾管科長張惠美指出，透過專業判斷評估接觸者染疫風險，風險最高者必須居家隔離，若住家條件不符合，才會送防疫旅館，經匡列者住防疫旅館一律免費。

面對民眾怨言，指揮中心指揮官陳時中表示，尊重地方政府疫調判斷，對於群聚風險嚴重、陽性率高的地方，地方政府可能趨向嚴格，但匡列有專業疫調作為基礎，民眾如果有疑問可向衛生局提出；如住家不符合「一人一室」原則，可公費入住集中檢疫所。

密切接觸者的隔離措施自去年5月16日至今，皆以「一人一室」為原則，陳時中表示，經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意、或經地方政府衛生單位評估家中環境不適合者，可公費入住集中檢疫所。他說明，不適合的環境包括沒有獨立房間及衛浴、住家環境有受病毒汙染之虞且難以及時清消等。

陳時中表示，疫調絕對要綜合考量距離、位置、接觸時間等，去匡列名單，並依據風險分類為「居家隔離」、「自主健康管理」、「自主健康監測」，不宜用「足跡有半小時就抓去關」這樣簡單的標準去看所有情況。

防疫 旅館 陳時中

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