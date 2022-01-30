疫情燒進桃市府 8000人快篩 鄭文燦陰性

疫情燒進桃園市政府，桃園市長鄭文燦（左）要求全棟市府大樓8000多名員工快篩，他自己也由衛生局長王文彥（右）施作快篩，結果為陰性。（圖：桃市府提供）

台灣本土疫情 升溫，甚至燒進桃園市政府，市長鄭文燦要求全棟市府大樓8000多名員工快篩，鄭文燦本人也由衛生局長王文彥親自替他施作快篩，結果為陰性。高雄昨新增六例，其中三例與高雄港相關，另三例是宜蘭飯店群聚案延伸，其中70多歲男子因與住同棟公寓已確診的鄰居在停車場接觸二、三分鐘即染疫；另到宜蘭旅遊後確診的五歲男童幼兒園同班女童被傳染，幼兒園教職員生共217人都隔離。

高、宜群聚續燒 接觸3分鐘就染疫

高雄市長陳其邁說，幼兒園群聚感染部分，推估至少會有兩波流行，必須擴大匡列隔離。

高雄目前累計82例，分高雄港及宜蘭飯店兩條傳播鏈，昨高雄港群聚新增三例，70歲婦女與60多歲男性之前已被匡列，都是隔離時轉陽；另名小港區70多歲男性與先前確診的工程行員工是同公寓鄰居，兩人20日上午在停機車時接觸約二、三分鐘即造成感染。

衛生局研判，老舊公寓空間存在傳播高風險，將同棟公寓約20名住戶，全數送防疫 旅館居家隔離，社區擴大匡列，也在附近設採檢站，讓居民可就近篩檢。

另新增三例是大寮區一家四口赴宜蘭飯店群聚案延伸，其中，五歲男童傳染給同所幼兒園的女童（案18771），昨確診Ct值僅18.8，衛生局調閱監視器，發現幼兒園小朋友口罩 戴不好，肢體碰觸多，也共用玩具、教具，評估有擴大風險，擴大匡列隔離。