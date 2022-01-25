新聞評論／不升警戒 應提速提「春節防疫指引」

疫情嚴峻，25日起台灣實施嚴格口罩禁令，運動、唱歌等須戴口罩；公園籃球場鬥牛，大部分打球者均已戴上口罩。（記者侯永全／攝影）

聯合報社論

疫情 爆不停，指揮中心卻拖拖拉拉難以決定疫情警戒是否升級，直到昨天，才宣布年假結束前仍維持二級。目前疫情最嚴峻的就是高達兩百例確診的桃園，其次為數十例的高雄，其餘縣市則為零星個案。春節在即，指揮中心若宣布全國進入三級警戒，民眾勢必難以接受，僅要求桃園升級也有執行上的困難。無論如何，目前的重點是，指揮中心要拿出可行的「春節防疫 指引」供各界遵循；否則，就等著迎接年後的疫情大爆發。

這波疫情不斷延燒，除了Omicron 病毒狡猾，更重要的原因是指揮中心心存僥倖，以為可以迅速圍堵。誰料，防疫網四處破漏，病毒逸散的速度遠超過政府的圍堵手腳。如今，九天的年假便構成了嚴峻的挑戰：春節間親友的團聚出遊，會透過各式交通工具將未被緝獲的病毒帶向更遠，透過各種聚會將病毒散得更廣。因此，指揮中心若無法提出有效的春節活動指引供民眾遵循，疫情擴散將不堪想像。

首先，指揮中心必須提出有效的數據，減緩民眾對疫情的憂慮。Omicron與Delta病毒最大的不同，在於它散播速度雖快，但引發肺炎重症的機率卻低得多。指揮中心對近期三百多例「境外移入」確診者的觀察，許多旅客已接種兩劑仍遭突破性感染，但普遍為輕症；僅兩例屬於中重症肺炎，經治療兩周後均痊癒出院。民眾會比較好奇的是，那些在國內經社區感染的案例，是否同樣皆屬「輕症」？幾名被感染的幼童，症狀及癒後又是如何？如果指揮中心能提出可信的說明，應能有效降低人們的恐慌。

其次，指揮中心要改變「嚴禁」與「重罰」的官威心態，並提供便捷的管道，讓民眾自行檢測發現異樣。過去兩年政府訂出嚴格的口罩與隔離規範，動不動就重手開罰，完全是威權作風，從而引爆不少執行糾紛。如今應改變態度，著重鼓勵民眾自發自覺，甚至應免費提供快篩試劑供有症狀之民眾自行檢測，以便偵知是需要隔離或就醫。「民可使由之」的策略，絕對不如「民可使知之」，這是蘇內閣必須覺悟的事。

第三，指揮中心的作為要更透明、公正，不可雙重標準，更不要滿腦子想著政治和選舉。過去兩年，指揮中心的記者會不斷流於形式，變成「數字報告」的流水帳。每遇情勢發生詭異的變化，陳時中總是顧左右而言他，不願直言無諱地對公眾坦白；如此，不僅引發百姓的反感，也導致社會因應的鈍化。這波Omicron疫情無法止息，就是指揮中心顧慮衝擊年底選舉，一直在防疫作為上閃躲、打折所致。包括不滿雙北的「疫苗護照」跑在前面，指揮中心故意祭出不同措施反制；更扯的是，無疫情的台中市竟在疫情地圖上被塗上染疫的顏色，這豈是「無心之失」？

台灣現在是追求「清零」而不可得，許多專家都建議，必須改變心態，學習「與病毒共存」。所謂「與病毒共存」，並不是立刻撒手撤掉所有防疫措施，任疫情自由發展；而是在維持必要的防範下，讓意外染疫的民眾能早期自我發覺，並得到有效的隔離或治療。最糟的是，指揮中心還心心念念執著於「清零」，卻因春節九天連假的團聚與出遊造成島內疫情大爆發，導致醫療院所屆時收治無門，病患怨怒沸騰，而人心恐慌不安，情況就更難收拾。

兩年的新冠疫情，民眾受夠了無盡的管制與恐慌。這次Omicron疫情，台灣能否順利度過，就要看指揮中心的管制心態是否進化。怕就怕，當其他國家都解封了，台灣還在摸索清零之道。