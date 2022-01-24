台本土+15 陳時中：危機還沒過 春節維持2級警戒

台北車站24日開放施打莫德納追加劑及BNT第一、二劑及追加劑施打，排隊人潮眾多，甚至繞行台北車站建築一圈。記者曾原信／攝影

長榮 鳳凰加4 感染源不明

24日新增15例本土個案，境外移入36例，指揮中心指揮官陳時中 表示，確診個案大幅減少，可能因周日篩檢 人數較少，「雖然覺得慶幸，但危機還沒有過。」現在最需釐清宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店、北市圓山飯店等兩起不明感染源事件，另桃園和高雄群聚規模較大，為防疫「重中之重」。

儘管疫情嚴峻，但陳時中仍宣布，1月25日起至2月7日（農曆初7）維持疫情警戒標準為第二級，相關措施大致不變。不過，原本僅限北北桃地區醫院及長照機構暫停探視措施，以及嚴格口罩禁令，25日起擴及全國。防疫等級未升級，讓即將迎來春節旺季的餐廳及旅宿業者都鬆了一口氣，不過指揮中心強調，餐廳若未落實實聯制，且限期未改善，將不得內用。

高雄港增8例 擴及第二層

24日新增15例本土個案為10男5女，年齡介於10多歲至50多歲，包括高雄港群聚事件新增8人、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店新增4人、遠雄自貿港區新增兩人、桃園聯邦銀行群聚則增加1人。

陳時中表示，高雄和桃園為規模較大、廠商複雜的群聚事件，高雄港群聚新增8人，包括同職場或親友等6位親密接觸者，及港區旁一家販賣雜貨的商店母子兩人，已擴及第二層。

園區「還會有不少人確診」

桃園遠雄自貿港區24日才新增兩人，但前進指揮所指揮官王必勝說，「相信還是會有不少人確診」，因為有些人一採時還在潛伏期，可能陰轉陽；陳時中呼籲，1月10日後曾赴園區、曾在亞旭及鴻佰兩公司工作、尚未採檢者，應盡速採檢。

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店再新增4例，為最早確診主管的女友以及3名員工確診。陳時中表示，宜蘭礁溪飯店及北市圓山飯店感染原因仍然不明，「現在有一點點線索」，需要再驗證。

帛琉2例首見 非泡泡成員

24日新增36例境外移入個案，為21男、15女，其中首見自帛琉入境的個案，共兩人，陳時中指出，個案並非「帛琉泡泡」旅行團成員，而是當地居住的一對母子，這兩天將開會研議帛琉回台的相關檢疫措施。

在醫院禁止探病方面，陳時中說，陪病以一人為原則，目前入院第一次提供公費篩檢，如果陪病者第二劑接種未滿14天，自2月1日起，住院首次就須自費，且每周定期自費篩檢。