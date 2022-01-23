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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

「絕非感冒輕症」…Omicron致死率0.15% 60歲以上1.06%

記者沈能元、謝承恩／台北23日電
專家警告，絕不能把Omicron視為感冒輕症。圖為台灣各地搶打疫苗人潮。（記者林俊良／攝影）
專家警告，絕不能把Omicron視為感冒輕症。圖為台灣各地搶打疫苗人潮。（記者林俊良／攝影）

台灣Omicron疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨分析本土166人感染Omicron，其中輕症占120人，並未出現「重症患者」。但前台大感染科醫師林氏璧警告，Omicron致死率為0.15％，且致死率會隨年齡上升，60歲以上達1.06％，沒打疫苗與打滿三劑疫苗致死率相差14倍。

林氏璧運用英國的資料分析指出，Omicron症狀絕對不是感冒輕症，「感冒是不會死人的」。

針對境外移入Omicron確診案例，指揮中心分析，僅兩例病例的病情屬於中度以上，但都未進入到加護病房。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至昨天為止，在未包括高雄港工作人員以及桃園電腦廠移工新增疫情下，總計此波本土疫情共有166人感染，如果不含兒童感染者，確診者年齡分布為20歲至50多歲，另有五人為70歲以上長者，性別人數分布為女性95人、男性71人。

分析的166名案例中，無症狀患者有46人，輕症患者有120人。

經疫調發現，患者常見症狀為喉嚨痛、喉嚨癢，以及各式各樣喉嚨乾乾症狀，於有症狀的120人中，有66人出現類似症狀，占比為55%；咳嗽症狀則有52人，占43%，另有32人出現發燒症狀，占27%；流鼻水18人，占15%。

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