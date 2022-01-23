我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

桃園移工群聚 採檢2000人 30廠停工

記者沈能元、謝承恩／台北23日電
遠雄自貿港區開設PCR篩檢站，亞旭電腦廠擴大採檢2000人，指揮中心也呼籲曾有足跡者應主動接受篩檢。（記者季相儒／攝影）
遠雄自貿港區開設PCR篩檢站，亞旭電腦廠擴大採檢2000人，指揮中心也呼籲曾有足跡者應主動接受篩檢。（記者季相儒／攝影）

台灣昨日新增82例本土個案，其中64例為桃園亞旭電腦廠新增個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，亞旭電腦廠屬於大規模移工群聚，將擴大採檢2000人，高雄港案同樣也採取擴大匡列採檢，盼從由內而外控制疫情，他強調，亞旭電腦廠與高雄港案都是對社區最有威脅的案例。

桃園亞旭電腦廠群聚案例已累計70人確診，包含先前確診個案與一名離職員工，亞旭電腦廠前進指揮所指揮官王必勝表示，昨已請亞旭預防性停工，復工將視疫情而定，截至目前為止，加上亞旭達30家工廠採預防性停工。

王必勝說，遠雄園區昨持續擴大檢驗，主要對象鎖定電腦公司所在的兩棟大樓30家公司員工，以及同棟移工宿舍其他公司移工，預期確診也不會少，目前匡列隔離的員工都送往集中檢疫所。

陳時中表示，亞旭電腦廠已採檢1005名員工，確診的70人中已有56人送至台北市劍潭安心檢疫所。他說，桃園電腦廠疫情為大規模群聚。

陳時中說，遠雄自貿區有兩棟大樓內總計有30家廠商，亞旭是其中一家，人數有1000多人，但因在公共及用餐場域多有重疊，而將擴大至2000人採檢，並待採檢結果出爐後再來進行分析。將在自貿區設置採檢站，希望曾經進出自貿區的人都來採檢。

陳時中說，亞旭電腦廠其餘未確診者，也都會送往集中檢疫所，因此該公司必須停工，而於廠區內、外有兩處移工宿舍，總計人員逾400人，目前均要求不得移動，須待進行採檢後，釐清疫情後再進行安置。

「擔心移工生活圈有延伸到社區。」陳時中說，勞動部分有八組人員，針對入住集中檢疫所移工進行疫調，包括有無和其他移工接觸，相關工作場域相處的移工是否有症狀，並積極採檢，藉由「由內往外」的擴張匡列、調查，更於桃園社區「由外往內」針對50名以上員工或移工的公司進行普篩圍堵，以控制疫情，這疫情十分具有威脅性，必須提高警覺。

疫情 陳時中 復工

上一則

「絕非感冒輕症」…Omicron致死率0.15% 60歲以上1.06%

下一則

立陶宛蘭姆酒 遭陸退貨將在台開賣 引爆網路論戰

延伸閱讀

本土+83…南北確診大爆發 陳時中：疫情恐燒到春節後

本土+83…南北確診大爆發 陳時中：疫情恐燒到春節後
新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」
疫情連爆…蘇貞昌鬆口：不排除與病毒共存

疫情連爆…蘇貞昌鬆口：不排除與病毒共存
台單日新增130例確診 高雄港、桃園電腦廠案兩頭燒

台單日新增130例確診 高雄港、桃園電腦廠案兩頭燒

熱門新聞

旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道