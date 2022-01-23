桃園移工群聚 採檢2000人 30廠停工

遠雄自貿港區開設PCR篩檢站，亞旭電腦廠擴大採檢2000人，指揮中心也呼籲曾有足跡者應主動接受篩檢。（記者季相儒／攝影）

台灣昨日新增82例本土個案，其中64例為桃園亞旭電腦廠新增個案，中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，亞旭電腦廠屬於大規模移工群聚，將擴大採檢2000人，高雄港案同樣也採取擴大匡列採檢，盼從由內而外控制疫情，他強調，亞旭電腦廠與高雄港案都是對社區最有威脅的案例。

桃園亞旭電腦廠群聚案例已累計70人確診，包含先前確診個案與一名離職員工，亞旭電腦廠前進指揮所指揮官王必勝表示，昨已請亞旭預防性停工，復工 將視疫情而定，截至目前為止，加上亞旭達30家工廠採預防性停工。

王必勝說，遠雄園區昨持續擴大檢驗，主要對象鎖定電腦公司所在的兩棟大樓30家公司員工，以及同棟移工宿舍其他公司移工，預期確診也不會少，目前匡列隔離的員工都送往集中檢疫所。

陳時中表示，亞旭電腦廠已採檢1005名員工，確診的70人中已有56人送至台北市劍潭安心檢疫所。他說，桃園電腦廠疫情為大規模群聚。

陳時中說，遠雄自貿區有兩棟大樓內總計有30家廠商，亞旭是其中一家，人數有1000多人，但因在公共及用餐場域多有重疊，而將擴大至2000人採檢，並待採檢結果出爐後再來進行分析。將在自貿區設置採檢站，希望曾經進出自貿區的人都來採檢。

陳時中說，亞旭電腦廠其餘未確診者，也都會送往集中檢疫所，因此該公司必須停工，而於廠區內、外有兩處移工宿舍，總計人員逾400人，目前均要求不得移動，須待進行採檢後，釐清疫情後再進行安置。

「擔心移工生活圈有延伸到社區。」陳時中說，勞動部分有八組人員，針對入住集中檢疫所移工進行疫調，包括有無和其他移工接觸，相關工作場域相處的移工是否有症狀，並積極採檢，藉由「由內往外」的擴張匡列、調查，更於桃園社區「由外往內」針對50名以上員工或移工的公司進行普篩圍堵，以控制疫情，這疫情十分具有威脅性，必須提高警覺。