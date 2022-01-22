本土+83…南北確診大爆發 陳時中：疫情恐燒到春節後

本土疫情持續延燒，各地湧現搶打疫苗民眾。（記者侯永全／攝影）

台灣昨天確診人數大爆發，新增本土病例83例，其中桃園遠雄自貿港區內的亞旭電腦廠擴大篩檢 千人，到深夜又增加60人確診；高雄增加10例，且找不到源頭。昨天下午指揮中心記者會，發布新增本土病例還僅23例，但社區多點爆發，晚間暴增為83例。對於疫情何時可控制？指揮中心指揮官陳時中 坦言，「應該要到春節之後」。

昨天西堤餐廳出現兩名用餐移工確診，但之前未被匡列，醫福會執行長王必勝昨天一早前往現場，針對公司進行千人篩檢，下午指揮中心公布移工任職的桃園亞旭電腦廠接觸者四人染疫，晚間指揮中心再發布，採檢1005人，其中60人陽性，全日累積66例，多是睡通鋪的移工。市府昨上午匡列職場1100人採檢，有100人需居家隔離，接下來會進一步擴大篩檢。

桃園廠拉警報 桃園亞旭電腦廠兩名移工9日到西堤用餐後確診，衛福部人員昨帶著裝備進入港區大樓。（記者季相儒／攝影）

王必勝表示，晚間新確診60例多數為移工，也有台灣籍員工，初判是被西堤用餐移工感染，但因未採實聯制、且無隔離，加上距1月9日用餐日已超過十天，感染範圍仍待調查。

指揮中心日前將四條傳播鏈列為重點，分別是亞東醫院護理師、新竹一家四口、高雄暴增個案及大湳市場買菜母女。昨天宣布亞東醫院護理師、新竹一家四口皆已找出感染源頭，但高雄暴增案例及大湳市場買菜母女感染源仍未明。

西堤餐廳另延伸新增四名案例，分別為顧客小孩及一位北部患者，因與用餐顧客同診所就醫確診。另外有一名東吳進修班學生，曾與西堤餐廳個案同班而確診，還有西堤確診工讀生的同校老師確診。但陳時中說，沒有證據顯示，東吳大學和中壢高商是風險區域。桃機清潔員增一例確診，在檢疫期滿陰轉陽而發現，研判對社區影響小。

另外桃園增一例因陪病檢驗陽性，且二採複驗Ct值高，可能為舊案。另一例為北市女性，因照顧一位自加拿大入境的小孩染疫，列入本土案例，且染Omicron 可能性高。

昨天高雄新增十名病例，加上最先染疫的一家三口，初步判斷均感染Omicron，但定序未出爐。陳時中指出，初步認為幼童父親疑為指標病例，昨天新增七例為工作相關人員，另三人則是診所接觸者。幼童父親曾至外籍船舶工作，可能因此染疫，船隻已前往南韓，將透過IHR（國際衛生條例窗口）通知，盼釐清源頭。