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台灣本土+83 確診大爆發

記者謝承恩、沈能元、陳雨鑫／台北報導
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

疫情失控？台灣21日新增本土病例83例，確診人數大爆發，其中桃園遠雄自貿港區內的亞旭電腦廠擴大篩檢千人，到深夜又增加60人確診；高雄增加10例，且找不到源頭。21日下午指揮中心記者會，發布新增本土病例還僅23例，但社區多點爆發，晚間暴增為83例。對於疫情何時可控制？指揮中心指揮官陳時中坦言，「應該要到春節之後」。

21日西堤餐廳出現2名用餐移工確診，但之前未被匡列，醫福會執行長王必勝21日一早前往現場，針對公司進行千人篩檢，下午指揮中心公布移工任職的桃園亞旭電腦廠接觸者4人染疫，晚間指揮中心再發布，採檢1005人，其中60人陽性，全日累積66例；另675人陰性，檢驗中270人，採檢疫調連夜進行。

王必勝表示，晚間新確診60例多數為移工，也有本國籍員工，初判是被西堤用餐移工感染，但因未採實聯制、且無隔離，加上距1月9日用餐日已超過10天，感染範圍仍待調查。

目前從桃園、新竹到高雄及北市，相繼有案例現蹤，行政院長蘇貞昌21日表示，「我們努力清零、但也不能排除，未來必須與病毒共存」，強調目前都在可控範圍。指揮中心也未有升至三級警戒的計畫，陳時中表示，建議大家過年正常生活，口罩戴好，勤洗手，太擁擠的地方就避一避。

指揮中心日前將4條傳播鏈列為重點，分別是亞東醫院護理師、新竹一家4口、高雄暴增個案及大湳市場買菜母女。21日宣布亞東醫院護理師被境外確診病患感染、新竹一家4口染疫與聯邦銀行確診者有關，皆已找出感染源頭，但高雄暴增案例及大湳市場買菜母女感染源仍未明。

西堤餐廳另延伸新增4名案例，分別為顧客小孩及一位北部患者，因與用餐顧客同診所就醫確診。另外有1名東吳進修班學生，曾與西堤餐廳個案同班而確診，還有西堤確診工讀生的同校老師確診。但陳時中說，沒有證據顯示，東吳大學和中壢高商是風險區域。桃機清潔員增1例清潔員確診，在檢疫期滿陰轉陽而發現，研判對社區影響小。

另外桃園增1例因陪病檢驗陽性，且2採複驗Ct值高，可能為舊案。另一例為北市女性，因照顧一位自加拿大入境的小孩染疫，列入本土案例，且染Omicron可能性高。

21日高雄新增10名病例，加上最先染疫的一家3口，初步判斷均感染Omicron，但定序未出爐。陳時中指出，初步認為幼童父親疑為指標病例，21日新增7例為工作相關人員，另3人則是診所接觸者。幼童父親曾至外籍船舶工作，可能因此染疫，船隻已前往韓國，將透過IHR（國際衛生條例窗口）通知，盼釐清源頭。

港口機場 本土疫情破口 製表／醫藥組
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遠雄自貿港區21日深夜新增60例確診，初判被西堤用餐移工感染，因未採實聯制且無隔...
遠雄自貿港區21日深夜新增60例確診，初判被西堤用餐移工感染，因未採實聯制且無隔離，加上距1月9日用餐日至今已超過十天，感染範圍仍待調查。記者季相儒／攝影

陳時中 疫情 篩檢

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