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台疫情連爆 本土+18 陳時中：沒說未來不會升三級

台灣新聞組／台北19日電
近期桃園新冠肺炎疫情升溫，中壢區首當其衝，位於中壢區的大江購物中心18日天中午用餐人潮稀稀落落。（記者季相儒／攝影）
近期桃園新冠肺炎疫情升溫，中壢區首當其衝，位於中壢區的大江購物中心18日天中午用餐人潮稀稀落落。（記者季相儒／攝影）

台灣昨天新增18例本土個案，聯邦銀行行員及家人共六人確診，西堤餐廳新增六名相關確診者，新竹某公司主管一家四口疑與西堤用餐的明新科大師生相關，但感染源仍不明，另新增一名桃機歌友會接觸者及一名防疫計程車司機。桃機群聚事件爆發兩周，迄今累計113例相關案例。

新竹一家四口染疫 傳染途徑不明

本報系聯合報報導，西堤餐廳群聚感染持續擴大，直接與餐廳有關的染疫者共46人，確診者相關親友及同學則有19人確診，累積65人染疫。指揮中心指揮官陳時中表示，未來疫情仍可能擴大，但也可能獲得控制，目前較令人擔心的是新竹某公司主管一家四口確診案例，傳染途徑不明。

至於防疫警戒升三級？是否禁止餐廳內用？陳時中表示，疫情每天變化，「沒有說現在沒升級，未來一定不會升級」，但不會因為餐廳有人染疫就禁止所有餐廳內用。

這名確診主管服務的公司，因聘用明新科大等工讀生，全員自行快篩，有咳嗽症狀的主管快篩陽性，進一步採檢確診，三名家人也染疫。

機場檢疫人員定序 感染菲律賓株

至於機場檢疫人員基因定序出爐，仍屬Omicron變異株，但與其他本土Omicron個案病毒序列不同，排除與本土機場群聚的關聯性。桃機前進指揮所指揮官王必勝指出，該個案感染「菲律賓株」，推測在蒐集入境旅客唾液檢體時遭到汙染而感染。

昨另一例本土個案為防疫計程車隊司機，前面四次PCR檢驗均陰性，16日採檢陽性，依後續檢驗判斷為剛感染發病。

防疫 機場 陳時中

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