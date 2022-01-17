西堤傳播鏈擴散不止 金控業居家辦公 鴻海改分流上班

桃園西堤傳播鏈持續擴大，中壢百貨公司美食街人潮驟減，店家內用區裝置隔板防堵疫情。（記者曾原信／攝影）

桃園西堤中山店群聚染疫人數持續增加，昨天新增13例本土新冠肺炎病例中有11例和西堤有關，其中母子三人昨深夜確診，尚未有案號；染疫者足跡擴及到桃園、新竹等北台灣縣市，多家大型企業陸續宣布啟動員工居家上班或分流上班。

本報系聯合報報導，疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，「企業要做超前準備（居家上班）我們不反對，但希望對於民眾的服務不要停，希望社會可以正常運作。」

中信金、國泰金、富邦金、玉山金、台灣大、中華電信、遠傳等企業宣布啟動北台灣員工居家上班，華南金與第一金今天開始啟動分流彈性上班，新光金、台新金、兆豐金則已規畫居家辦公措施，將視疫情狀況調整。廣達、英業達、鴻海旗下鴻佰、台達電與華新麗華集團旗下PCB廠瀚宇博等，全面對桃園廠區啟動新一波防疫措施，包括分區、分層、分流上班，同時禁止跨廠區移動、禁止外來訪客。

大企業分流上班的主因是桃園疫情仍未緩解，昨新增13例本土個案，九人曾至西堤中山店用餐，另兩人與餐廳染疫工讀生有關，西堤群聚累積22人。

桃園西堤傳播鏈持續擴大，中壢百貨公司美食街人潮驟減，店家內用區裝置隔板防堵疫情。（記者曾原信／攝影）

陳時中預估該餐廳還會出現新個案，持續觀察1月10日至12日前往用餐的顧客。他表示，餐廳群聚傳染源清楚，聯邦銀行員工聚餐進而傳染給其他顧客，「整體社會不可能零風險，僅能追求低風險。」

和泰汽車 表示，位於中壢的國瑞汽車自去年疫情升級以來就做好分流及居家上班準備，隨時視需要啟動。桃園聯華食品表示，內部正在評估是否要居家上班，但最後定案仍要看中央政府或桃園市是否正式宣告。多家金控啟動居家上班或分流上班，由於春節將屆，多數金控旗下的銀行各分行仍照常上班。

與桃園群聚案相關的十二名新增本土個案中，分別為1月9日前往西堤餐廳用餐的九名客人。另外，西堤染疫工讀生（案17774）再增一名同校不同班同學確診（案17935）；另染疫工讀生的確診表妹也有一名同校不同班同學染疫（案17930），相關疫調持續進行中。