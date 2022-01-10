台桃機群聚累計31例 2歲染Omicron 本土最小

疫情升溫，交通部要求機場防疫車隊兩周內停止載送一般客，車門需貼「防疫車隊」標示，供乘客識別。記者余承翰／攝影

台灣Omicron 本土疫情升溫，10日新增26例境外移入個案，另增7例本土案例，均與桃機群聚事件有關，累積確診達31人，引發四起家庭群聚，其中兩名國小生染疫，兩所國小停課14天。群聚事件中，未滿兩歲的孩童（案17416）病毒基因定序出爐，確定感染Omicron變異株，為本土年紀最小案例。

10日白天指揮中心公布新增6例本土案例，分別是2名手推車工作人員（案17506、17503）、手推車員工夫妻的未滿10歲小孩（案17504）以及其安親班同學（案17505）、居服員妻的友人（案17507）、歌友會群聚的案17369的家人（案17487）。

居服員傳播鏈擴大 國小停課

10日晚再度傳出案17507的職場同事也傳出確診，指揮中心晚間證實，該案為本國籍20多歲男性，該家長的小孩所就讀的國小今天也預防性停課1天。

10日新增案例多與手推車員工夫妻有關，指揮中心指揮官陳時中 說，「目前染疫個案都找得到感染源，社區環境基本上還是安全的。」且居服員妻（案17472）從元旦至8日共照顧過8個家庭，採檢7個家庭、12人，結果均為陰性。

缺失205項 陳時中：非常小

機場手推車人員又增2例，其中案17503與案17473以及其他2名同事，每天共乘上班。至於案17506疑因長期接觸病毒而染疫。陳時中表示，手推車人員整體防疫 概念需再提升，已派駐「護理台灣隊」協助改進。

護理台灣隊接連兩天在機場糾正缺失，揪出205項問題，最大缺失為工作人員不清楚感控原則，小則連抹布清潔方式都犯錯，不過，陳時中卻強調，「這些都是非常小的缺失」，將採取面對面、循環式的教育訓練，改善疏漏缺失。

Omicron確診者 4成無症狀

目前台灣Omicron染疫個案大多為輕症、無症狀感染者，醫療應變組副組長羅一鈞表示，在Omicron確診者中有4成屬於無症狀感染者、6成輕症，症狀以喉嚨癢痛、輕微咳嗽、發燒、鼻塞、全身倦怠等類流感症狀為主，鮮少有嗅味覺異常。

長程航班入境 11日起均要採檢

為避免社區感染爆發，指揮中心宣布11日起，搭乘中東、歐美、紐澳長程航班入境者均要落地採檢，若為陽性，直接就醫；另宣布取消原列為重點高風險國家的10國，改為加嚴三級流行地區，無需送集中檢疫所14天，改自費入住集中檢疫所或防疫旅館。第3劑預約接種踴躍，湧現排隊人潮，陳時中表示，盡量在本周重新啟動1922疫苗預約平台。