我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機 美俄上桌談判 美不想讓步太多

耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

台桃機群聚累計31例 2歲染Omicron 本土最小

記者陳雨鑫、邱宜君／台北報導
疫情升溫，交通部要求機場防疫車隊兩周內停止載送一般客，車門需貼「防疫車隊」標示，供乘客識別。記者余承翰／攝影
疫情升溫，交通部要求機場防疫車隊兩周內停止載送一般客，車門需貼「防疫車隊」標示，供乘客識別。記者余承翰／攝影

台灣Omicron本土疫情升溫，10日新增26例境外移入個案，另增7例本土案例，均與桃機群聚事件有關，累積確診達31人，引發四起家庭群聚，其中兩名國小生染疫，兩所國小停課14天。群聚事件中，未滿兩歲的孩童（案17416）病毒基因定序出爐，確定感染Omicron變異株，為本土年紀最小案例。

10日白天指揮中心公布新增6例本土案例，分別是2名手推車工作人員（案17506、17503）、手推車員工夫妻的未滿10歲小孩（案17504）以及其安親班同學（案17505）、居服員妻的友人（案17507）、歌友會群聚的案17369的家人（案17487）。

居服員傳播鏈擴大 國小停課

10日晚再度傳出案17507的職場同事也傳出確診，指揮中心晚間證實，該案為本國籍20多歲男性，該家長的小孩所就讀的國小今天也預防性停課1天。

10日新增案例多與手推車員工夫妻有關，指揮中心指揮官陳時中說，「目前染疫個案都找得到感染源，社區環境基本上還是安全的。」且居服員妻（案17472）從元旦至8日共照顧過8個家庭，採檢7個家庭、12人，結果均為陰性。

缺失205項 陳時中：非常小

機場手推車人員又增2例，其中案17503與案17473以及其他2名同事，每天共乘上班。至於案17506疑因長期接觸病毒而染疫。陳時中表示，手推車人員整體防疫概念需再提升，已派駐「護理台灣隊」協助改進。

護理台灣隊接連兩天在機場糾正缺失，揪出205項問題，最大缺失為工作人員不清楚感控原則，小則連抹布清潔方式都犯錯，不過，陳時中卻強調，「這些都是非常小的缺失」，將採取面對面、循環式的教育訓練，改善疏漏缺失。

Omicron確診者 4成無症狀

目前台灣Omicron染疫個案大多為輕症、無症狀感染者，醫療應變組副組長羅一鈞表示，在Omicron確診者中有4成屬於無症狀感染者、6成輕症，症狀以喉嚨癢痛、輕微咳嗽、發燒、鼻塞、全身倦怠等類流感症狀為主，鮮少有嗅味覺異常。

長程航班入境 11日起均要採檢

為避免社區感染爆發，指揮中心宣布11日起，搭乘中東、歐美、紐澳長程航班入境者均要落地採檢，若為陽性，直接就醫；另宣布取消原列為重點高風險國家的10國，改為加嚴三級流行地區，無需送集中檢疫所14天，改自費入住集中檢疫所或防疫旅館。第3劑預約接種踴躍，湧現排隊人潮，陳時中表示，盡量在本周重新啟動1922疫苗預約平台。

11日起長程班機入境旅客均需落地PCR採檢，桃園機場工作人員昨搭建圍籬，設置臨時...
11日起長程班機入境旅客均需落地PCR採檢，桃園機場工作人員昨搭建圍籬，設置臨時檢體篩檢站，預計兩天完成四十站。記者黃仲明／攝影
本土+7 手推車傳播鏈擴大 製表／醫藥組
本土+7 手推車傳播鏈擴大 製表／醫藥組

陳時中 Omicron 防疫

上一則

立陶宛奶水遭中國拒收 台灣甘田食品科技相挺買下

延伸閱讀

長程旅客抵台機場採陰才放行 最快11日啟動

長程旅客抵台機場採陰才放行 最快11日啟動
10風險國改為「加嚴三級地區」 入境自費採檢住檢疫所

10風險國改為「加嚴三級地區」 入境自費採檢住檢疫所
台疫情警戒維持二級至1/24 室內外都須戴口罩

台疫情警戒維持二級至1/24 室內外都須戴口罩
本土確診1天激增12例 燒至照顧家庭

本土確診1天激增12例 燒至照顧家庭

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
中國媒體報導，台資深藝人方芳元旦「眼含熱淚」在天安門看升旗儀式。環球網

中媒：台藝人方芳元旦「眼含熱淚」在天安門看升旗儀式

2022-01-04 10:23
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天
全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠
只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」