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春節拉警報 宗教活動加嚴 指揮中心祭四大防疫措施

記者陳雨鑫、邱宜君／台北10日電
(圖：指揮中心提供)
(圖：指揮中心提供)

台灣本土案例今新增6例，中央流行疫情指揮中心昨宣布口罩措施加嚴，今再針對宗教活動祭出「四大防疫措施」，宗教活全程戴口罩、餐會不能逐桌敬酒、香客大樓除了同住家人以一人一室為限、遶境活動必須要事前申請。指揮中心副指揮官陳宗彥呼籲，因應春節的到來，呼籲地方政府與宗教團體配合。

陳宗彥表示，因應昨天維持二級警戒相關防疫措施調整，昨天跟地方政府對於宗教活動也做了溝通和討論，大家都很清楚宗教活動和祭祀等場所，都是很多人潮聚集，尤其因應春節即將到來，國人信仰上有比較人多的聚集，所以再次調整。

陳宗彥表示，宗教活動首先是口罩，請神職人員講到主持儀式的時候全程戴口罩，除了飲食可暫時脫掉，其他所有儀式都要全程戴口罩。再者是餐飲部份，餐會宴席都要配合指揮中心宣布不可逐桌敬酒敬茶。在原來座位上面。環境建議部分希望有一定維持社交距離。

第三是有關香客大樓住宿，除了同住家人之外以一人一是為限。遶境遊行大型宗教活動原來放寬，現在需要提報完整防疫報告，經過地方政府同意才能辦理。

希望宗教團體配合，防疫計畫要完整落實。各個宗教寺廟等因為春節前往祭祀，務必請宗教團體落實實聯制以及量測體溫戴口罩勤洗手等，環境傾銷和員工健康管理也要落實。陸續也會因應調整。人流還沒調整，會因應疫情監測觀察，適度調整。

口罩 防疫 疫情

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