台疫情警戒維持二級至1/24 室內外都須戴口罩

桃機群聚案例達24例，陳時中宣布疫情警戒維持二級到24日。（圖：指揮中心提供）

桃機群聚案例達24例，且延伸至社區，造成大台北地區家戶傳染，中央流行疫情 指揮中心昨天宣布，疫情警戒維持二級到24日，不升三級，但加強多項警戒措施，室內外運動、唱歌、拍照時都需戴口罩 ，宴席不得逐桌敬酒，賣場、超市、市場不得試吃。

戴口罩措施上，指揮官陳時中表示，原本運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動等正式拍攝或進行可免戴口罩，但即日起緊縮規定，且全台一體適用。僅有飲食需求時等幾種狀況可暫時拿下口罩，如無法維持社交距離，仍須戴口罩。

在醫院、長照機構防疫 措施上，雙北、基隆、桃園等十縣市已自行宣布醫院、長照機構管制加嚴。陳時中昨再宣布，即日起北北基桃四縣市住宿型長照機構、醫院，禁止探視、探病，只有特殊情況可持三日內陰性證明，且住院陪病限一人，不得有新冠肺炎相關症狀，也不能有任何與確診個案的接觸史或公共場所接觸史。

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議表示，全球疫情嚴峻，單日確診數突破280萬，但比起去年，各主要國家都有較為足夠的醫療整備和疫苗，大幅降低重症率和死亡率；台灣雖又經歷新一波本土疫情，但目前各確診案例都有跡可尋，醫療量能足夠因應，只要國人遵照指揮中心防疫指引，也盡快完成完整疫苗接種，符合資格的也盡快施打第三劑，對疫情一定能有效控制。