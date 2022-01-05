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台桃機群聚累計8確診 陳時中：嚴峻考驗才剛開始

記者謝承恩、許政榆、陳俊智、翁唯真／連線報導
桃園機場群聚感染事件擴大，5日下午增一例女清潔人員確診，晚間又傳出三名清潔人員染疫。圖非當事人。記者季相儒／攝影
桃園機場群聚感染事件擴大，5日下午增一例女清潔人員確診，晚間又傳出三名清潔人員染疫。圖非當事人。記者季相儒／攝影

桃園機場群聚再擴大，5日又新增4名清潔人員確診，累計8名確診病例。指揮中心指揮官陳時中說，「因為嚴峻考驗才剛開始」，呼籲全體國民盡快接種疫苗。目前無規畫升至三級警戒，但各國疫情烽火連連，全世界都是高風險，現在入境者一律當作自高風險地區返台。

清潔公司93人 送集中檢疫所

桃園市政府公布的確診者足跡包括曾到中壢的金嗓歌友會，過往疫情已數次因歌唱班、K歌出現疫情擴散，指揮中心跟桃園市府5日晚都開會討論應變。

桃機群聚個案累積至8人，除1名防疫計程車司機外，其餘7人均為夜班女性清潔人員，桃機前進指揮所5日晚啟動3大緊急作為，清潔外包公司航廈夜班人員93人，全數送集中檢疫所集中隔離。該公司其餘未隔離員工768人，1月6日至1月7日兩日，每日以家用快篩自我檢測，彙整報告提供前進指揮所。1月8日全員PCR檢驗。

同家夜班工 疑搭交通車傳染

指揮中心5日下午證實新增1名女性清潔人員染疫（案17266），5日晚又證實新增3人確診，同為承包機場清潔工作的信實企業大夜班人員。

5日最早公布的案17266為本國籍50多歲女性，已接種2劑莫德納疫苗，為突破性感染，與先前確診的機場清潔工是同家公司輪值夜班的清潔工，4日下午出現乾咳、喉嚨不適等症狀，自行至社區採檢站，篩檢結果為陽性，Ct值19。晚間再新3例本土確定病例，均為夜班女性清潔人員，1例50多歲（Ct值33.8）、2例60多歲（Ct值各為23.4、19.5）。

陳時中表示，案17266與前3例清潔員曾搭乘同一輛交通車，只能說「疑似在搭乘途中傳染的可能性」，不能掉以輕心，需要做社區監控、多設採檢站，民眾若有異狀，趕快採檢，盡早找出潛在個案。

前進指揮所指揮官王必勝表示，新增3名確診者為大夜班，皆屬第二航廈人員，其中1人與原先確診3人搭同班交通巴士，其他2人搭另外兩條線，因為混搭狀況，難從搭車路線釐清感染途徑。

桃園市府表示，信實交通車管理「有些不確實」，導致疫調疏漏，現階段重點在阻止疫情擴大，後續會追究業者是否違反規定。

計程車司機定序 染Omicron

案17240防疫計程車司機病毒基因報告出爐，與案172301樣，都是感染Omicron變異株。醫療應變組副組長羅一鈞指出，這12天全序列及S蛋白比對結果出爐後，就知兩人是否有感染關係。目前確診者Ct值高低不同，無法釐清最初感染及途徑。

確診防疫計程車司機二度搭載確診境外旅客，分別自美國及澳洲入境。陳時中表示，兩人都是入境時採檢就被驗出陽性，且病毒量偏低，將比對確診司機與這兩案的病毒基因序列。

衛福部醫福會執行長王必勝（左）擔任機場前進指揮所指揮官，親至現場勘查動線。記者季...
衛福部醫福會執行長王必勝（左）擔任機場前進指揮所指揮官，親至現場勘查動線。記者季相儒／攝影

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