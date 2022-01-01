境外移入單日暴增41例 Omicron攻陷北市防疫旅館

北市府因應春節檢疫專案，在大佳河濱公園設「得來速」篩檢站，提供民眾居家檢疫、解隔離前採檢。（記者林伯東／攝影）

指揮中心指揮官陳時中前天憂心忡忡表示，病例數單日破50也別意外，指揮中心昨天就公布新增41例境外移入案例，創下新高。昨天是去年最後一天，衛福部醫福會執行長王必勝至集中檢疫所，表示大量境外移入病例對邊境 造成威脅，這是「非常嚴峻的警訊」，呼籲邊境管理及居家檢疫須嚴謹執行。

昨天雖無本土個案，但北市旅館 疑似群聚個案中的3名確診者，最早確診的案17058，基因定序為Omicron變異株。台北市副市長黃珊珊表示，目前工作人員及離開防疫旅館已採檢者，皆為陰性，環境採檢9個採檢點，也是陰性，目前社區沒有擴散情形。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨境外移入以美國入境14例最多，有25例為突破性感染，另14例入境國家調查中。

台北市某檢疫旅館發現3例個案確診，中央流行疫情指揮中心昨指出，已擴大匡列採檢81人，1例已列確診，有62人為陰性，4人檢驗中，14人待採檢。指揮中心發言人莊人祥表示，首例確診個案（案17058）為感染Omicron變異株。

這一例旅館確診個案是居住在6樓，另2名旅館確診者則住在5樓，因定序結果尚未出爐，現有資料仍無法判定是否群聚。

指揮中心要求，今起外送員、批發市場員等26場域人員及第一到3類、第7類人員，須完整接種疫苗 才能上工。莊人祥說，民眾可憑小黃卡或者出示紙本、數位健康證明供場所查核，1月仍在宣導及督導階段，尚無罰則，未來將視狀況調整。

為讓春節專案民眾，居家檢疫、解隔離前採檢更便利，北市府在大佳河濱公園設置「得來速」篩檢站，居檢者在檢疫期滿前可預約防疫計程車到現場，不用下車就能完成採檢。台北市長柯文哲昨天前往視察表示，計程車司機等工作人員風險高，目前考慮與專家討論，是不是提早施打第3劑疫苗。