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疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

Omicron來勢洶洶 專家：台下波疫情恐春節後爆發

記者謝承恩、沈能元／台北26日電
陳時中展望春節疫情「嚴陣以待，好好守住」。（記者沈能元／攝影）
陳時中展望春節疫情「嚴陣以待，好好守住」。（記者沈能元／攝影）

Omicron變異株肆虐全球，明年1月又有大批民眾返台過年，專家表示，經估算返台民眾隔離、檢疫及罹病潛伏期等，預估若有下一波疫情，極可能在春節過後。衛福部長陳時中昨說，病毒實在捉摸不定，面對春節防疫必須嚴陣以待。

「下一波新冠肺炎疫情，恐出現在春節過後。」中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，大批國人返台過年，入境者在防疫旅館隔離檢疫結束後，返家進入社區，若未及時發現境外移入確診者，病毒可能一起帶入社區，加上罹病潛伏期，春節過後疫情可能再起，提醒7＋7方案入境族群務必遵守防疫規定。

因應Omicron變異株威脅，黃高彬說，新冠疫苗兩劑保護力顯然已不足夠，容易接觸確診者的第一至三類人員第三劑疫苗施打間隔，應從五個月縮短為三個月，且接種率應達百分之百，為增加保護力，提早施打是「必然之惡」。

陳時中昨說，專家會議已決議第三劑疫苗須間隔五個月，再過一至二周將再討論，如AZ疫苗第三劑報告對Omicron變異株也有保護力，是否縮短接種間隔，要尊重專家意見。

回顧近兩年防疫過程，陳時中昨說，去年疫情最緊張是敦睦艦隊事件，所幸沒有擴及社區，可說「有驚無險」，但今年疫情陸續出現衛福部桃園醫院院內感染、華航機師染疫、諾富特飯店群聚事件、直到社區感染而三級警戒，可說是「驚濤駭浪」。

陳時中說，現在正想喘口氣，就冒出Omicron變異株，希望春節後疫情可以比較明朗化。

疫情 陳時中 疫苗

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