境外邊境再驗出4例Omicron 自英美入境皆屬突破性感染

羅一鈞說，16例Omicron個案，7例無症狀、9例輕症，年齡分佈偏年輕，16人中只有兩人50歲以上，其他都在10至30多歲。(圖：指揮中心提供)

今日公布基因病毒序列再發現4例Omicron 個案。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中自英國 及美國入境者各有2例個案，目前累計共16例Omicron病例，皆為突破性感染。

其中案16908(英國境外移入)，曾完整接種2劑BNT疫苗 ，曾於12月14日入境採檢陰性、12月17日因症狀快篩陽性就醫檢驗確診(Ct值19),醫院隔離。機前後排旅客41名由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性。

案16911(美國境外移入)，曾完整接種2劑BNT疫苗，12月17日入境採檢後檢驗陽性，(一採Ct值32，二採Ct值17)，醫院隔離機前後排旅客28名，由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性。

案16915(英國境外移入)，完整接種劑莫德納疫苗，12月17日入境探檢後檢驗陽性，(Ct值20)，已於醫院隔離。機前後排旅客6名由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性。

案16926(美國境外移入),完整接種2劑Az疫苗。12/19入境探檢後檢驗陽性(Ct值21)，已於醫院隔離。機前後排旅客15名由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性。

自12月11日起，共累計16例Omicron境外移入病例，均於邊境或檢疫期間攔截檢出。羅一鈞說，這16例Omicron個案，7例無症狀、9例輕症，年齡分佈偏年輕，16人中只有兩人50歲以上，其他都在10至30多歲。