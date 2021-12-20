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混打開放全廠牌 指揮中心宣布周五實施

記者楊雅棠、邱宜君／台北20日電
指揮中心20日公布最新疫苗混打政策及中研院調查報告。記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者楊雅棠／攝影)
指揮中心20日公布最新疫苗混打政策及中研院調查報告。記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者楊雅棠／攝影)

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會昨開會，專家共識認為，高風險族群幾乎都已滿五個月，第三劑無需調整施打間隔；另因疫苗供貨充足，應可開放自行選擇全廠牌混打，「想怎麼打就怎麼打」。指揮中心指揮官陳時中今天表示，最快將於周五實施。

指揮中心指揮官陳時中今天表示，對於打第二劑的建議以同一廠牌完成兩劑接種，想要混打也沒有強制限定，主要是間隔時間不同。第一劑打AZ第二劑可打其他三種廠牌，間隔至少八週；第一劑接種莫德納或BNT，則可接種不同廠牌的mRNA疫苗或高端疫苗，間隔則為四周；至於第一劑接種高端者，經過醫師評估可打mRNA疫苗，都以全劑量接種。但提醒有些國家地區對於入境有限制，WHO所認定的疫苗目前高端還不在列，民眾要想清楚做對自己最佳的判斷。

另外，對於追加劑的接種，ACIP建議以AZ以外的三個廠牌為主，對象為18歲以上民眾都應接種。本來考慮縮短時間但委員仍建議五個月，廠牌部分，基本上都可以，但只有莫德納為接種半劑量，BNT和高端則為全劑量，mRNA疫苗或蛋白疫苗有不良反應者可考慮接種AZ疫苗，

陳時中表示，因專家認為AZ作為追加劑效果比其他差，但也考慮其他兩類疫苗可能有過敏或不良反應，可考慮AZ。

高端疫苗 陳時中 莫德納

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